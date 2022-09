Szülőként azonban van lehetőségünk tenni az ellen, hogy gyermekünk már a matek alapozásánál lemaradjon. Még csak az sem kell hozzá, hogy mi magunk matekzsenik legyünk. Csodákat persze önmagában egyik eszköz sem tesz, de ha már csak néhányat kipróbálunk és használunk, azzal megkönnyíthetjük gyermekünk viszonyát a számolással.

Az 1. vagy a 2. osztályos matematika gyakorló feladatok esetében főleg játékos gyakorló feladatokkal akad dolga a gyermeknek, ami szintén segítség lehet a matematikai gondolkodás megalapozásánál. Íme néhány tipp, hogyan tudod gyakorolni gyermekeddel a matematikát:

1. Beszélgess!

Azon szerencsés gyermekek, akiknek könnyen megy, nagy valószínűséggel úgy mentek az iskolába, hogy már volt egy alap számfogalmuk, és el tudtak számolni 20-ig. Van azonban lehetőség azoknak is, akiknek ez nehezebben megy. Ha az iskolaidőben nem jut arra idő, hogy megfelelően megalapozzák és begyakorolják a számokkal való alapműveleteket, akkor érdemes szülőként egy kicsi energiát belefektetni. Beszélgess a gyermekeddel a hétköznapokban lazán, kötetlenül a számokról, mennyiségekről. Hamar ki fog derülni számodra, hogy milyen biztonsággal mozog a húszas számkörben, gondot okoz-e neki hatot meg hatot összeadni.

2. A tanulási rutin beépítése a hétköznapokba

Ha gyermeked a napköziben megcsinálja a házit, remek. De ha rád marad, hogy a feladatokat otthon csináld meg vele, akkor valószínűleg érdemes egy kicsi energiát beletenni egy tanulási rutin kialakításába. Találjuk meg a megfelelő időpontot, amikor képes egy kicsit, akár csak fél órát koncentrálni, odafigyelni. Ez a tanulás legyen rendszeres, épüljön be a napirendjébe, és akkor nem lesz folyamatos és parttalan játszma, hogy már megint le kell ülni tanulni. A gyermekek igen rugalmasak, nagyon is képesek arra, hogy plusz egy tanulási blokkot beépítsenek az életükbe, némi külső segítséggel. Ez a rutin továbbá a későbbi életükben, az egyetemen és a munka világában is hasznukra válik. Egy idő után természetes lesz számukra, hogy egy bizonyos ideig leülnek, koncentrálnak, és megteszik azt, amit meg kell tenniük.

3. Biztosítsd a megfelelő körülményeket

Gondold végig: gyermeked egész délelőtt órákon vett részt, figyelt, koncentrált, és ha nem rohangászta ki magát, akkor aztán egyáltalán nem csoda, ha nehezen megy neki délután a tanulás. Győződj meg arról, hogy alsós fiad vagy lányod naponta elég időt töltött el a szabad levegőn való rohangászással, kiabálással. Az agy megfelelő működéséhez mindez elengedhetetlen. Figyelj oda, hogy ne egyen össze-vissza, de amit eszik, az megfelelően táplálja a testét. Felejtsük el a sós chipseket és a csokikat. Adjunk a gyermekeinknek olajos magvakat és aszalt gyümölcsöt, hamar meg fogják szeretni. És igyanak sokat, sokat, lehetőleg tiszta vizet vagy édesítetlen teát. Az agy akkor működik a legjobban, ha szinte “úszik a vízben”.

4. A tízes átlépés és a szorzótábla elsajátítása

Legyünk képben azzal, hogy mit kell elsajátítania. Így mikor az ellenőrzőben, Krétában látjuk a jegyeken, hogy nem megy neki olyan jól, még időben tudunk lépni, és keresni segítséget. Elsőben a gyerekek 0 és 20 között tanulnak meg összeadni és kivonni. Ez felnőtt ésszel nem tűnik nagy feladatnak, azonban jó, ha tudjuk, ez mindennek az alapja: hogy gondolkodás nélkül át tudjon lépni egy tízest. Ha ez nem megy, akkor később gondot fognak okozni, és fölöslegesen sok gondolkodási időt igényelnek majd a komplexebb műveletek. Elsőben a gyerekek még nyugodtan használhatják az ujjaikat, de második osztályban már anélkül kell számolniuk, hiszen akkor már a szorzótáblán van a hangsúly. Igen, a szorzótábla, amit sajnos - mese nincs - ugyanúgy be kell gyakorolnia, mint nekünk és a nagyszüleinknek kellett volt. (Ez manapság sokszor kimarad az iskolában.) Csakis ezután következhet az írásbeli szorzás és osztás. Ezekre épül a matematika tanulása, és ha ez nincs meg, a gyermek folyamatosan le fog maradni és kudarcélmények érik nap mint nap.

5. Játékosság és sikerélmény

A gyermekeknek a leghatékonyabb tanulási mód természetesen a játékos tanulás, az, amikor szinte észre sem veszi, hogy tanul, annyira belemerül a játékba. Rengeteg játékos feladat található, amely szinte élvezetté teszi a matekot. Ez azért is nem mindegy, mert a játék lehetővé teszi a könnyedebb légkört, és azt, hogy kedve legyen a kis alsósnak délután is matekozni. Ráadásul a szintjének megfelelő feladatokat adunk neki - vagy ad neki a szakember -, ami épp csak egy kicsi kihívást tartalmaz, de nem akkorát, hogy ne tudja megoldani, akkor a gyermekednek sikerélménye lesz. Aha-élményeket gyűjt napi szintű kudarcélmények helyett. A matematika egy idő után kihívás és öröm lesz számára, még akkor is, ha fárasztó és meg kell küzdeni vele. De nagyon nem mindegy, hogy a gyermek örömmel vagy szorongással néz szembe a mindennapos matematika órával.

6. A megfelelő motiváció megtalálása

A hangsúly nem azon van, hogy minél jobb jegyei legyenek, ez a fajta külső motiváció előbb vagy utóbb elfogy. Sokkal inkább az volna a cél, hogy a gyermek elsajátítsa az alapokat, és ráérezzen a matematikai gondolkodás logikus szépségére. Nem vagyunk egyformák, van, akit már gyerekkorában is érdekelnek a számok, és van, aki sosem lesz matematikus. Azonban bármilyen pályát választ a fiatal később kamaszkorában, esetleg felnőttkorában, minden életterületen szüksége lesz az alapvető számolási készségekre és a matematikára, valamint a logikus gondolkodásra. Ezt az alapot nem érdemes elhanyagolni.