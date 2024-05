A P-MAX TECHNOLÓGIA Kft a GINOP Plusz-1.2.3-21 felhívás keretein belül egy TruBend 5130 élhajlító gép beszerzését és üzembe helyezését valósította meg, valamint korszerűsítésre került a balatonfűzfői ipari parkban a csarnoképület, ahol az élhajlító gép elhelyezésre került. A korszerűsítés során műanyag nyílászárócsere, szendvicspanel szigetelés és napelemes rendszer telepítése is megvalósult. Emellett bevezetésre került egy Cégmenedzser Vállalatirányítási Rendszer. A vissza nem térítendő támogatási összeg 89,50 millió Ft. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg európai uniós támogatás igénybevételével.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg, 89,5 millió forint európai uniós támogatás segítségével, GINOP Plusz-1.2.3-21 felhívás keretein belül. A fejlesztés eredményeként beszerzésre és üzembe helyezésre került 1 db TruBend 5130 élhajlító gép a fémmegmunkálási munkavégzés technológiai fejlesztése céljából. A beruházás helyszíne: 8175 Balatonfűzfő, hrsz. 1498/246. A projektet a P-MAX TECHNOLÓGIA Kft valósította meg.

A csarnoképület korszerűsítése során műanyag nyílászárócserére, függőleges homlokzati szendvicspanel szigetelésre (10 cm), és vízszintes lapostető szendvicspanel szigetelésre (10 cm) is sor került. Az épületenergetikai korszerűsítésnek (hőszigetelésnek és nyílászárócserének) köszönhetően a csarnoképület hőtechnikai adottságai jelentősen javultak, az épület üzemeltetése gazdaságosabban megoldható, az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke is csökkent. Emellett bevezetésre került egy Cégmenedzser Vállalatirányítási Rendszer (ERP szoftver), valamint üzleti felhőszolgáltatás is teljesült képzéssel.

Az egységes ügyviteli információs rendszer lehetővé teszi az elektronikus ügyintézési feladatok gyorsabb elvégzését, javítja a hatékonyságot, és rugalmasabb munkavégzést biztosít akár távolról is. A technológiafejlesztés és épületkorszerűsítés mellett telepítésre került egy napelemes rendszer a csarnoképület tetőszerkezetén az épület és a termelési folyamatok energiaigényének megújuló energiaforrásból történő ellátására, környezettudatossági szempontok figyelembe vételével. A környezetterhelés csökkentése mellett a rezsiköltségek is csökkentek a napelemes rendszer üzembe helyezésével, így a fémmegmunkálás közvetlen anyagköltsége is csökkent.

A TruBend 5130 élhajlító gép beszerzésével korábban nem teljesíthető fémszerkezet gyártási feladatok is elvégezhetővé váltak, melynek köszönhetően új megrendelőket lehet kiszolgálni. Kimagasló költséghatékonyságának köszönhetően versenyelőnyt jelent a piaci konkurenciával szemben. A beszerzett élhajlító géppel jelentős technológiai előrelépés érhető el, a fémmegmunkálást a legmagasabb minőségi színvonalon garantálja, mellyel nőtt a gyártás hatékonysága és jövedelemtermelő képessége is. A beruházás 2022-2024 évben megvalósult.