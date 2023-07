Az ország legnépszerűbb nyíltvízi szabadidősport eseményének, a Balaton-átúszásnak 7. alkalommal névadó szponzora a Lidl Magyarország. A Lidl Magyarország minden tekintetben elkötelezett a minőség mellett: a Magyar Sportújságírók Szövetségének döntése alapján 2022-ben Az Év Szabadidős Sporteseménye a Lidl Balaton-átúszás lett. Akik már részt vettek ezen az egyedülálló kihíváson, nekik azért, akik pedig most fogják először kipróbálni, nekik azért érdemes július 22-én „megúszni” a nyári élményt.

Forrás: Lidl

Az idei Lidl Balaton-átúszáson a résztvevők két sportágban mérettethetik meg magukat. Sok ezren vágnak neki úszva a Révfülöp és Balatonboglár közötti távnak, hogy biztonságos körülmények között átszelhessék a „magyar tengert”. Akik úgy érzik, hogy még nem készek a teljes táv megtételére, az elmúlt évekhez hasonlóan az 5,2 km-es táv helyett a 2,6 km-es féltávot is választhatják. SUP-pal már harmadik alkalommal állhatnak rajthoz az 5,2 km-es távnál azok, akik a Balaton-áthúzást választják. Akik a rövidebb 2,6 km-es távot vállalják, azok egy kör leírásával ugyanoda érkeznek be, mint a többiek. A helyszínen kiváló programok várnak az egész családra.

Július 22, a nagy nap

A két part közötti távolságot a versenyzők átlagosan három, a leggyorsabbak egy óra alatt teszik meg. A Balaton-átúszás élményét bátran ajánlják olyan felkészült, amatőr sportolóknak is, akik korábban még nem próbálták ezt, vagy nem vettek részt hasonló igénybevételt jelentő sporteseményen. Az úszófolyosó mentén 50 méterenként vitorlások, vízi járművek garantálják a versenyzők biztonságát. Aki elfárad, bármikor megpihenhet.

Az úszók a balatonboglári Platán strandon érnek partot, ahol a Lidl Magyarország számos programmal várja őket és a szurkolókat is. „A családoknak szeretnénk példát mutatni, és minél több emberhez eljuttatni a sportos és egészséges életmód üzenetét. Idén is olyan programokkal készülünk, amelyek edukálva hívják fel a figyelmet a táplálkozással összefüggő egészségtudatosság fontosságára” – tudtuk meg Tőzsér Judittól, a vállalat kommunikációs vezetőjétől.

Forrás: Lidl

A kísérők folyamatosan figyelhetik az érkezőket a boglári oldalon a Lidl dóm sátrában. Az aktivitás zónákban célba dobás, kvíz, smoothie bajnokság, óriás puzzle játék, memóriafal és további izgalmas programok várják az egész családot. Sőt, a matricagyűjtő játék során kedvezményre jogosító kuponokat és ajándékokat is be lehet zsebelni. A Lidl Magyarországra természetesen egész évben számíthatnak a vásárlók. Az áruházlánc a nyári hónapokban a balatoni roadshow rendezvényein extra programokkal kedveskedik a kikapcsolódni vágyóknak: Animal Cannibals mini koncertsorozat várja a résztvevőket a 41. Lidl Balaton-átúszáson is.

Másfél évszázados hagyomány

Szekrényessy Kálmán csaknem 143 évvel ezelőtt úszta át először a Balatont Siófok és Balatonfüred között – ezzel sporttörténelmet írt. Ez volt az első hivatalosan is feljegyzett Balaton-átúszás, amit 6 óra 40 perc alatt teljesített Szekrényessy. A 14 kilométeres táv azonban túl hosszúnak tűnt ahhoz, hogy igazi tömegsport-rendezvény legyen a Balaton-átúszás, ezért a szervezők folyamatosan csökkentették a távot.

Forrás: Lidl

A mai formájában ismert Balaton-átúszást, a Révfülöp és Balatonboglár közti 5200 méteres távot közel 217 000 fő teljesítette 1979 óta. Soha annyian nem neveztek még a Balaton-átúszásra, mint 2022-ben. Az esemény 3 távjára összesen 12 000 fő regisztrált. 1073 hazai településről és 43 országból érkeztek úszók az ikonikus eseményre. A legidősebb induló mindkét nem esetén 85 éves volt és gyerekek is szép számmal teljesítették a távolt.