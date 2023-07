Nemzetközi zenei fesztivállal tiszteleg Veszprém, mint Európa 2023. évi Kulturális Fővárosa és a Mendelssohn Kamarazenekar Auer Lipót (1845–1930) hegedűművész, a város világhírű szülöttének életműve előtt

A veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar idén kilencedik alkalommal rendezi meg Veszprémben augusztus 1–6. között az Auer Fesztivált a nagyhatású, veszprémi születésű hegedűművész és hegedűpedagógus, Auer Lipót emlékére. A fesztivál egyik fő célja, hogy Auer szülővárosába elhozza azokat a világhírű művészeket, akik a nemzetközi koncertélet meghatározó szereplői, másrészt, hogy a nemzetközi zenei világ számára tudatosítsa, hogy a 20. századi hegedűművészet egyik legmeghatározóbb pedagógus-egyénisége, Auer Lipót magyar volt, Veszprémben született, és itt kapta meg az egyedülállóan sikeres életútjához szükséges indító támogatást.

Richard Galliano

Forrás: www.richardgalliano.com

A fesztiválközönség az elmúlt évek során hallhatta már Veszprémben többek között Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Mischa Maisky, a Borogyin Vonósnégyes, Sergej Krylov, Yuri Bashmet, Kocsis Zoltán, Baráti Kristóf, Frankl Péter, Kelemen Barnabás, Ránki Dezső, és a Keller Kvartett játékát.

Amjad Ali Khan

Fotó: Suvo Das

Az idei vendégművészek között hallhatjuk majd a fiatal zongorista generáció üstökösként berobbant francia képviselőjét, Lucas Debargue-ot, de itt lesz az ukrán hegedűvirtuóz Valeriy Sokolov is, mindketten egy-egy versenyművet adnak majd elő a Mendelssohn Kamarazenekar élén. Veszprémbe érkezik Richard Galliano, hangszerének legnagyobb élő legendája, a prémium lemezkiadó Deutsche Gramophone egyedüli harmonikaművésze is, csakúgy mint az indiai Amjad Ali Khan, a sarod világhírű mestere, de fellép a kiváló magyar együttes, a Concerto Armonico, Spányi Miklós vezetésével, valamint az Auer trió is.

Lucas Debargue

Fotó: Xiomara Bender

A hangversenyek az idei, ünnepi évre megújult Hangvillában, illetve a Megyeháza Szent István termében lesznek. Új szín a fesztiválon a már második évben meghirdetett, kifejezetten gyerekeknek szóló „Gyermekkuckó” című, meseillusztrációval egybekötött koncert, melyet Simon Izabella zongoraművész vezetésével és közreműködésével rendeznek szintén a Hangvillában.

Valerij Sokolov

Fotó: Simon Fowler

A „Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023” programsorozat részeként megrendezett IX. Auer fesztivál művészeti vezetője Kováts Péter, Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész, a fesztivál rendezője és rezidens zenekara a szintén Bartók–Pásztory-díjas veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar.

