A túlméretes szállítás és nehézgép szállítás izgalmas logisztikai feladat. Olyan kihívás, amely gondos tervezést és szakértelmet igényel. Az ilyen típusú szállítás során számos tényezőt figyelembe vennünk annak érdekében, hogy a gépek és berendezések biztonságban és hatékonyan jussanak el a célállomásra.

Repülőgépek, rakéták, hajók – a különleges szállítási feladatok világa

A túlméretes szállítás egy logisztikai folyamat, mely akkor válik szükségessé, ha a szállítandó áru vagy gép mérete, súlya vagy alakja meghaladja a normál szállítási korlátokat és lehetőségeket. Ilyen jellegű logisztikai munkára többek közt nehézgépek, gyári berendezések, építőipari elemek szállítása esetén van szükségünk. De gyakran találkozunk olyan rakománnyal is, mint a hajók, a repülőgépek, a rakéták, illetve egyéb, speciális eszközök.

Ilyen esetekben az áruk hagyományos szállítási módokkal, például teherautóval vagy vasúti szerelvénnyel nem szállíthatók tehát speciális felszerelést, engedélyeket és logisztikai megoldásokat kell alkalmaznunk. Az alábbiakban bemutatjuk, milyen szempontokra kell odafigyelnünk annak érdekében, hogy a szállítás egyszerre hatékony és biztonságos is legyen.

Tudjuk, mivel van dolgunk: szállítási igények felmérése és tervezés

A túlméretes szállítás gondos tervezést igényel, amelynek az első lépése a tudatosság. Fontos, hogy mindig pontosan tudjuk, milyen típusú gépeket vagy berendezéseket kell szállítanunk. Határozzuk meg a pontos méreteket, a súlyt, legyünk tisztában a formával és minden egyéb kritikus jellemzővel.

Fontos továbbá az is, hogy a szállításra vonatkozó minden egyéb elvárást és követelményt időben tisztázzunk. Legyen konkrét az időpont, a célállomás. Tervezzük meg a szállítás minden részletét, beleértve az útvonalat, az esetleges akadályokat, a szükséges felszereléseket és a szállítás időzítését is, és időben gondoljunk az esetleges különleges engedélyek beszerzésére.

Csak szabályosan: ne feledkezzünk meg a szükséges engedélyekről

Fontos, hogy túlméretes szállítás során mindig kiemelt figyelmet fordítsunk a hatályos jogszabályok betartására. A túlméretes vagy súlyos gépek szállítására szigorú szabályozás jellemző, sok esetben pedig külön engedélyekre is szükség lehet ahhoz, hogy bizonyos időpontokban egy adott szállítási útvonalon közlekedhessünk.

Indulás előtt tehát fontos, hogy minden esetben ellenőrizzük az összes releváns helyi, országos és nemzetközi jogszabályt, és meggyőződjünk arról, hogy a szállítási terv és az útvonal minden szempontból megfelel a jogszabályi követelményeknek. Ha pedig szükséges, szervezzük meg a rendőri kíséret is.

Ne játsszunk zsákbamacskát: gondoljunk a biztosításra és kockázatkezelésre

A túlméretes szállítás olyan logisztikai folyamat, amely során nagyobb eséllyel merülhetnek fel kockázatok, mint a hagyományos szállításnál. A megfelelő tervezés és előkészületek persze határozottan csökkentik ezeket a kockázatokat. Ettől függetlenül azonban fontos, hogy megfelelő biztosítással rendelkezzünk, amely képes a legváratlanabb események esetén is védelmet nyújtani, és fedezi az esetleges károkat és veszteségeket.

Az, hogy milyen biztosításokra lesz szükségünk, függ az adott rakomány jellegétől és értékétől, a speciális kockázatoktól és attól is, hogy milyen útvonalon, mely országba szállítunk. Egy profi szállítmányozó cég minden esetben tudja, milyen jellegű biztosításokra lesz szükségünk és azokkal kapcsolatos ügyintézést is százszázalékosan kézben tartja.

Tapasztalat és felelősségvállalás: keressük meg a megfelelő partnert

A túlméretes és nehézgép szállítás komplex feladat, amely nemzetközi és országos szinten egyaránt szigorú szabályozás alá esik. Éppen ezért fontos, hogy a munkára minden esetben olyan logisztikai céget válasszunk, amely rendelkezik a szükséges tapasztalattal és szakértői ismeretekkel ezen a területen.

A végső döntés előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy a cég rendelkezik az összes szükséges engedéllyel annak érdekében, hogy elvégezhesse a szállítást. Végül, mielőtt végleges döntést hoznánk, értékeljük a szállítási tervet. Bizonyosodjunk meg arról, hogy teljes körű és jól kidolgozott, és figyelembe veszi az összes szállítási igényét és specifikációt.

Nemcsak a szállítás a fontos: a gördülékeny kommunikáció jelentősége

Mint ahogy már említettük, a túlméretes szállítás összetett munka, mely a konkrét szállítási tevékenységen kívül sok egyéb teendőt magában foglal. Érdemes tehát olyan céget választanunk, amely a folyamat minden lépését kézben tartja. A tervezéstől kezdve a hatóságokkal való kommunikáción keresztül egészen a vámügyintézésig és a konkrét szállítás lebonyolításáig.

A hatékony kommunikáció és az átfogó projektmenedzsment kulcsfontosságú az eredményes munka érdekében. A megfelelő cég biztosítja számunkra azt, hogy minden érintett fél tisztában legyen a tervvel, és rendszeresen tájékoztatja az illetékes feleket a szállítás állapotáról és az esetleges változásokról.