Sikerrel zajlott a legelső Tanulni szabad! konferencia, amit idén ősszel indított útnak a hazai iskolaépítészetet megújítóCAN Architects építésziroda csapata. A borongós idő ellenére a kültéri tanulás és tanítás fontosságát hirdető esemény teltházzal futott a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tihanyi Művésztelepén. A tihanyi belső tó partján fekvő művésztelep közel 2000 négyzetméteres, szabadtéri területén reggeltől késő délutánig folytak a programok, zömében szabadtéren. A konferencia a közoktatás jellemző napirendjét követte.

Forrás: Kelemen Gergő Photography

A Lábas Pajtában egész délelőtt előadásokon vehettünk részt, s olyan témák kerültek napirendre, mint a környezetpedagógia, valamint az iskolán kívüli tanulási környezet, hallhattunk az iskolakertek szerepéről is. De bemutatkozott a MOME ökológiai edukációs programcsomagja, a kültéri tanulás Kodály-módszereként aposztrofált Bazalt Iskola és a finn eredetű ARKKI Magyarországon működő projektje is, ami gyerekek számára befogadható módon foglalkozik az építészettel.

Forrás: Kelemen Gergő Photography

Az előadásokat követően délután egymással párhuzamosan zajló, 40 perces gyakorlati workshopok vették át a főszerepet. A Lábas Pajtában, a Rom, a Fal, valamint a Juhhodály helyszínein olyan foglalkozásokon vehettünk részt, mint például az udvaralakító társas fiataloknak, vagy az Ökológiai Kooperatív Társasjáték. Bemutatkozott a Belső Erdő Élmény (megismerhettük a természetpedagógia és erdőfürdő alkalmazási lehetőségeit), a Kupola Projekt és a STAMP by DEMO csapata is, a Gyík Műhely pedig a kültéri foglalkozásaik tapasztalatait adta át. Workshop keretében hallhattunk a Leskelődő szakkör eddigi eredményeiről, de terítékre került a fiatalokkal végzett közösségi tervezések témája is. A szervező építész iroda Bazalt Iskola projektjéből hozott két foglalkozást: toronyépítésen és egy létra játékos használatán keresztül mutatták be, hogyan lehet egyszerű eszközökkel a csapatmunka élményét a téri környezeten keresztül bekapcsolni.

Forrás: Kelemen Gergő Photography

Vissza a természetbe! A Tanulni szabad! konferencia alap tézisei

A Tanulni szabad! konferencia a hazai kültéri tanulás jógyakorlatainak tárháza, elméleti kutatások és gyakorlati foglalkozások gyűjteménye, némi külföldi kitekintéssel. Az egész napos rendezvény célja a kültéri tanulás és tanítás iránt érdeklődő pedagógusok, diákok, szülők, valamint a környezet hatásaival és alakításával foglalkozó szakemberek, pszichológusok, környezetpszichológusok, építészek, tájépítészek megszólítása és a számukra elérhető lehetőségek felmutatása. A kezdeményezés példát mutat: az előadások, kerekasztal-beszélgetések és minta-foglalkozások átmeneti és külső terekben történnek, az épített kültér és a természeti környezet, mint tanulási felületek használatával.

A természeti környezet tudatos érzékelése az attól való eltávolodás során egyre intenzívebb igényként merül fel a kortárs pedagógiákban. A “Vissza a természethez!” reneszánszának legfőbb oka és mozgatója, hogy a természet-kapcsolat integrálja az otthon és az oktatási rendszer kettős univerzumát, ahol az iskola sok esetben a mindennapi élettől leválasztott virtuális térként működik. A kültéri tanulás (újra)integrálása a közoktatásba lényegében egy arra irányuló kísérlet, hogy a gyermekeket visszakapcsolja abba a természeti és épített környezetbe, amely az emberiség történelmének szinte teljes idejében a mindennapok közegét jelentette.

“Minden iskolának van valamekkora udvara, külterei és közterekkel kapcsolódik a település többi részéhez. Ezek tanulási felületként való használata nemcsak fiziológiailag előnyös (friss levegő, természetes fény, mozgás), de a 21. század kihívásaira választ kereső reformpedagógiák alapján az iskola és a mindennapi élet célzott integrációját, a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztését is biztosítja. A magyar közoktatásban a környezet-használat rengeteg csírája jelenik meg, ezek felmutatása, elemzése, kipróbálása mentén nem csak a tudásátadásról szól, hanem hálózatépítésről és közös stratégiai folyamatok meghatározásáról, hogy a kültéri tanulás beépüljön a közoktatás rendszerébe, kitágítva a következő évtizedekben tanuló gyermekek lehetőségeit a világ pontosabb, mélyebb megismerésére.” – mondta Köninger Szilárd építész, a CAN Architects társalapítója.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program által támogatott konferencia azzal a szándékkal jött létre, mi szerint hosszú távon is szeretne lehetőséget adni a kültéri tanulás és tanítás iránt érdeklődők (szakmai) párbeszédére. A remek fogadtatással indult Tanulni szabad! eseményt a jövőben is folytatják majd a szervezők.