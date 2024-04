Az innováció nem csak a metropoliszokba ér el!

Sokan úgy gondolják, a nagy innovációs és a digitalizáció elsősorban a nagyvárosiakat érintik. Ez nem teljesen így van. Sőt, gondoljunk csak bele, mennyi nagyobb raktár és logisztikai központ a városokon kívül helyezkedik el. Az okoseszközöknek pedig, amelyek akár már az árut is tudják mozgatni, nincsenek efféle igényeik, hogy hol szeretnének élni.

Baja városa jó példa több szempontból is: a Mohácsi-szigettel szemben fekvő szép település ugyanis számos raktáros-logisztikai pozíciót garantál azáltal, hogy számos vállalat székhelye és központja is itt található. Az aktuális állásajánlatok megtalálhatóak a https://bajaallas.hu/allasok/raktarozas-logisztika linkre kattintva is a bajaallas.hu oldalon.

Mit csinál ma egy raktáros?

A raktáros lényegében a “mindenes”. Ő adja ki és veszi át az árut, ellátja a gondnoki feladatokat, kezeli az eszközöket, rendet tart a területen, leltároz és így tovább. Nem lehet alábecsülni azt a munkakört, ahol a logisztikai és kereskedelmi világ apraja-nagyja találkozik.

A 21. század persze a raktárosok munkáját is utolérte. De nem mondanánk azt, hogy a robotok a közeljövőben teljesen leváltanak mindenkit e téren. Sőt, egyelőre inkább úgy tűnik, hogy hatékony segítséget jelentenek a mindennapi munkában. Leveszik a terhet a raktárosokról, elvégzik olykor a “piszkos”, vagy kemény fizikai munkát is – az már más kérdés, ha leesik és összetörik mondjuk egy drága telefon vagy számítógép, vállalja-e érte a felelősséget.

Milyen készségekre és kompetenciákra lesz szükség az elhelyezkedéshez és szakmai előmenetelhez?

Ami egyértelmű, hogy a raktáros munkatársnak jó kommunikációs és szervező képességgel kell rendelkeznie, átlátni a folyamatokat. A targoncavezetői jogosítvány is elég jól tud jönni, így ezt is érdemes megcsinálni akinek még hiányzik. Na és persze a nyelvtudás sem utolsó szempont, különösen akkor, ha nemzetközi szállítók is érkeznek be napról napra.

Egy raktáros sokfelé léphet előre, később akár még komolyabb pozíciókat kaphat a vállalatnál, bekerülhet az irodába is, menedzseri szerepkörökre pályázhat tapasztalatával és így tovább. Ez részben rátermettség kérdése is!