Adventi élő kalendáriumot szerveznek Csetényben is. December 1. és 24. között adventi fény-játék programra hívják a település lakosságát. Az advent minden napján egy-egy szépen feldíszített csetényi ablakot mutatnak be, és kis versike rejtvényének megfejtésével fel is lehet keresni az aznap kivilágított házat, ablakot.