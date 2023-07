A július 15-én megnyitott hagyományos Badacsonyi borhét azon túl, hogy minden évben a figyelem középpontjába helyezi az itt termelt, nemzetközi szinten is elismert nedűket, folyamatos programokkal is kiszolgálja a látogatókat. Az idei rendezvénysorozat a július 14. és 30. közötti időszakot öleli fel, ami azt jelenti, hogy az előttünk álló hétvégén még változatos zenei programokkal, kézműves foglalkozásokkal és a badacsonyi borászatok széleskörű kínálatával várják a vendégeket. Pénteken, július 28-án este 21 órától a Yesterday zenekar ad koncertet, utána 22.30-kor a Wenk Funk Over lép színpadra. Szombaton 21 órától Gájer Bálint mutatkozik be ugyanitt, 22.30-kor a Friday Fever zenekar muzsikál a színpadon. Vasárnap 21 órakor a Váray Akusztik koncertje zárja a Badacsonyi borhét idei programjait.