Kézművesek bemutatói, vásár, gasztronómia és kulturális programok várják több helyszínen a vendégeket augusztus 12-13-án. Szombaton 8 órakor indul a gasztro-kult főzőverseny, majd délután a nagyszínpadon 14 órától verssel-tánccal hirdetik ki a verseny eredményét. 15 órakor a Kenguru Torna Club, 15.30-kor a Bonita Sporttánc Egyesület, 16 órakor a Footnotes Dance Company lép fel. Őket követi 16.30-kor a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, 17 órakor a Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület, 17.30-kor a Kid Rock and Roll SE. 18.30-kor a Bluesberry Minimal, 22 órától pedig a Menthol – Hungária Tribute zenekar lép fel. Közben a Tószínpadon a Szigeti Juli Band lép fel 20 órakor. Vasárnap 10 órától családi nap lesz szabadtéri rendezvényekkel. Délután a nagyszínpadon 15 órától a Souldance Táncstúdió műsorát láthatjuk, 15.30-kor a Magic Dance Sportegyesület, 16 órakor a Laguna Tánccsoport Egyesület, 16.30-kor a Dance Action Tánccsoport Egyesület lép színpadra. Ugyancsak a nagyszínpadon indul 17 órától a Pesovár Táncgála, melyben fellép a Rokolya Népi Énekegyüttes Madéfalváról, a Nefelejcs Tánccsoport Herend, a Kenderszer Néptánccsoport, a Pergő-Rozmaring Táncegyüttes, a Veszprém-Bakony Táncegyüttes, valamint Best of Dance Showt ad elő a Style and Passion Dance. A Tószínpadon 21 órától a Füred Dixieland Band zenél Gájer Bálint sztárvendéggel. A Pesovár Ernő Művelődési Ház 14 és 18 óra között ad helyet az Unsere Wurzeln – Európa Kicsinyben című német napnak. A hétvége mindkét napján kiegészítő programok várnak kicsiket és nagyokat, többek közt repülőversennyel a herendi modellezőkkel a sportpályán.