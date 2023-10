Egyesület családi természetjáró túrahétvégét rendez a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány minipályázata támogatásával, melyen aVERGA Zrt. Séd-völgyi kilátóit, tanösvényeit mutatják be. A túra idén is az Észak-Dunántúli Kupa fordulója, záró túrája a négy évszak a Bakonyban sorozatnak. Az indítópont Veszprém vasútállomáson és Bánd Turisztikai Központban lesz október 21-én. Az útvonalak nyolc, 25, 30, illetve 45 kilométer hosszúak. Cél a természetjárás, az egészséges testmozgás népszerűsítése, a tájékozódási képesség fejlesztése, figyelemfelhívás természeti értékeink védelmére. Nincs nagyobb élmény mint az arany színekben pompázó erdők között újabb és újabb kilátóhelyről megcsodálni a kanyargó Séd-patak völgyét. A látóhatárt Veszprém uralja keletről. A bükkösök 600 méter feletti csúcsokra kapaszkodnak északon, mély szurdokvölgyek futnak le a fennsíkra délre. A nyolc kilométeres távon könnyen bejárható családosan is a Szentgáli-tiszafás természetvédelmi területe, a 25 kilométeres táv Veszprémből indul és a Séd-patak völgyét követi Bándig, a 30 kilométeres szintén közepes nehézségű távon a völgy és a Magas-Bakony látványa nyújt pluszt. A maratoni 45 kilométer igazi kihívás a csúcsok kedvelőinek 975 méteres szintemelkedéssel. Az útvonal turistautakon, Natura2000 területeken, helyenként szalagozott erdei utakon lesz kijelölve. A résztvevők kötelesek betartani az erdőben tartózkodás szabályait és a szervezők utasításait. A túrázás során a vadon élő állatok zavarása, a védett és fokozottan védett növények, állatok, ásványok, kőzetek gyűjtése, károsítása tilos, és kötelező az érintett védett terület állapotának, értékeinek megőrzése, a vonatkozó szabályok, előírások betartása. Még bővebb információkat a HATESZ honlapján találtok.