Szertefoszlottak a román álmok. Románia társrendezője a jelenleg is zajló U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságnak, az eseményt ennek megfelelően nagy várakozás előzte meg. A román fiatalok a nyitómérkőzésen több mint húszezer néző előtt futottak ki a bukaresti Steaua-stadionban, ám sima, 3–0-s vereséget szenvedtek a spanyoloktól. Majd Ukrajnától is kikaptak 1–0-ra, s két forduló után eldőlt, hogy nem juthatnak tovább.

Emil Sandoi, a csapat edzője azzal védekezik, hogy a középpályán nincsenek megfelelő játékosai. Utólag éppen ezért különösen meglepő a tréner döntése, hogy nem hívta be a keretbe Marius Corbut, a Puskás Akadémia futballistáját, aki a mögöttünk hagyott évadban 30 meccsen 6 gólt szerzett az NB I-ben. Maga a játékos is meglepődött ezen. „Fogalmam sincs, számomra is egy nagyon fura dolog, nem is tudom, mit mondjak. Nem keresett meg senki, csak annyit üzentek, hogy a nevem nincs rajta a listán” – nyilatkozta a huszonegy éves középpályás a Székelyhon portálnak még májusban, amiből kiolvashatjuk a csalódottságát.

Marius Corbu különös, kissé hányatott sorsú alakja mind a román, mind a magyar labdarúgásnak.

Magyarcsügésen született római katolikus csángó családban. Noha ő maga már román anyanyelvű, az egyik nagyapja még magyar, tőle tanult meg magyarul. Középiskolásként Csíkszeredán, a székelyföldi akadémián nevelkedett, ami arról árulkodik, hogy magyar közegben is jól boldogul. 2020-ban aztán leigazolta őt a Puskás Akadémia, és még abban az idényben, csupán tizennyolc évesen bemutatkozott az NB I-ben, és magyar állampolgárságot is szerzett. Természetesen már akkor felmerült, hogy a magyar U19-es válogatottban is örömmel látnák. Ám a FIFA szabályai szerint csak akkor van lehetőség azonnali országváltásra, ha az adott játékos valamelyik nagyszülője a fogadó ország állampolgáraként született, ami az ő esetében nem áll fenn. Aztán persze felébredtek a románok, ők is oltogatták a játékost. Corbu őrlődött, s tavaly szeptemberben elfogadta a román behívót, igaz, nem lépett pályára a felnőttválogatottban. Most pedig az U21-esből is kiszorult. A románok érezhetően packáznak vele, nem őt akarják, inkább csak azt bokázzák, hogy a 21 éves reménység magyar válogatott lehessen.

A nemzetközi szabályok kínálnak egy kiskaput. Egy játékos akkor is országot válthat, ha öt éven át folyamatosan a fogadó országban futballozik. Corbu ebből már letöltött két és fél évet. Idővel talán ismét felmerül nála a dilemma: kire és mire érdemes várnia.