Erőt kaptok, ígérte meg Jézus a tanítványoknak mennybemenetelekor. Erőt kapunk, ezt ígéri Jézus nekünk, mai tanítványoknak is. Erre van ma legnagyobb szükségünk. Amikor olyan sok nehézség, gond, baj, háború, betegség, családi, munkahelyi probléma, sérelem, bántás, viszály vesz körül bennünket, úgy érezzük, elfogy az erőnk. Nem tudunk már küzdeni, harcolni, mindig újra- és újrakezdeni, felállni, továbbmenni. Elfáradunk, elkeseredünk, elszomorodunk, belefásulunk. Kilátástalannak, reménytelennek tűnik minden. Nincs erőnk.

Akkor megszólal Jézus, hogy eljön hozzátok a Szentlélek. Akit máshol Pártfogónak, Vigasztalónak nevez, aki velünk lesz akkor is, amikor ő személyesen már nincs köztünk. Eljön ő, az igazság Lelke, elvezet a teljes igazságra. Jézus megígérte, hogy nem hagy minket árván, eljön hozzánk, élni fogunk mi is, ahogyan ő él. A Pártfogó megtanít majd bennünket mindenre, eszünkbe juttat mindent, amit Jézus mondott nekünk. A Szentlélek hitet ébreszt, reménységet, szeretetet, békességet ad, bölccsé, higgadttá tesz, türelemre int. A Szentlélek vigasztal. Most is, amikor a könnyeinkkel küzdünk.

Jézus megígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. A legnehezebb, legkilátástalanabb helyzetekben is bízhatunk benne. Miért nyugtalankodnánk, miért háborognánk, miért csüggednénk? Csak nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Bízzunk az ígéretében: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.”