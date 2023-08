Egyik nap olyan helyen jártam, ami sok dologra, szempontra rácáfolt. Először az a kérdés vetődött fel bennem, muszáj-e mindenáron a legújabb, legmodernebb, legdrágább csúcstechnikát hajhászni a kellő eredményekért? Másodszor meg az, ha a végeredményt nem csupán anyagiakban nézzük, akár még boldogok is lehetünk, mert sikeresnek érezzük magunkat attól, amit saját kezünk munkájával értünk el. Úgy érzem, hosszú távon gondolkodva mindenképp többet jelent a kérdésre inkább nemet mondani, a véleményen meg elgondolkodni. Persze vannak dolgok, amiktől nem tudunk, nem is kell megválni, hiszen könnyítik az életünket, viszont a kétkezi eredmények megelégedést, nyugalmat, örömöt és még biztonságot is adnak ebben a zűrzavaros világban. Ez pedig nagy szó!