Legyintettek az ingyenkukára. Vesződjenek a műanyag külön gyűjtésével? Kinek hiányzik, hogy ezt tedd ide, azt meg oda rá? Mindig eldöntötték helyettük, nekik, mi hogyan legyen, hát most nem hagyták. Még félhetnének is, ha nem az kerül az egyik kukába, ami a másikba való, büntetés jár. Úgyis felfeszíti valaki a lakatját, betömi a saját kidobnivalóját, hogy a más szennyeséért is megfizethessenek, mint annyiszor már. Van egy jó hírem! Kötelezőn kapnak még egy kukát. Konyhai hulladéknak. Szaga lesz. De van megoldás: ha csökkentjük a hulladéktermelést, nem kell annyit válogatni. Szép is lenne, ha szépunokáinknak csak a pocsékolásról kellene lemondaniuk, amit mi még megengedünk magunknak, mert a Föld-üzlet polcai kiüresednek, ez biztos, s nem tudjuk, mikor mehetünk a Hold-boltba.