Kovács Zoltán: A szabadságért ma is meg kell küzdeni

A történelem nemcsak az emlékezésre, hanem szabadságunk folyamatos megvédésére is kötelez. Senki sem küzd meg ezért helyettünk – hangsúlyozta beszédében Kovács Zoltán országgyűlési képviselő az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen.

A Március 15. téren tartott megemlékezésen a szónok kiemelte, a nemzet szabadsága az egyes emberek szabadságára és teljesítményére épül. Hozzáfűzte, a nemzeti szuverenitásunk és magyarságunk megőrzése ma is éppen annyira fontos, mint korábban a történelem folyamán bármikor. – A szabadságért ma is meg kell küzdeni. Európában nagy változások szemtanúi lehetünk mostanság – fogalmazott Kovács Zoltán. Mint mondta, olyan dolgok történnek, amik néhány éve még elképzelhetetlenek voltak: illegális bevándorlók milliói érkeznek az öreg kontinensre, őrizni kell a határainkat, a nyugat-európai városokba betelepszik a félelem, az erőszak, veszélybe kerül a keresztény kultúránk. Szavai szerint mindezt az Európai Unió vezetése tétlenül nézi, sőt, az egyes nemzetek lakosságának ellenében támogatja is.

– Mi azt szeretnénk, ha Európa megtartaná kultúráját, közösségét és nemzeteit. Szeretnénk biztonságban élni, és mi akarunk dönteni arról, kikkel éljünk együtt. Nem hagyhatjuk, hogy mások döntsenek helyettünk – jelentette ki az országgyűlési képviselő. Egyúttal rámutatott: az összetartó, összetartozó népet nem lehet legyőzni, együtt képesek vagyunk megoldani az új kihívásokat, méltón 1848 örökségéhez. – Ne hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot! A történelem nemcsak az emlékezésre, hanem szabadságunk folyamatos megvédésére is kötelez. Senki sem küzd meg ezért helyettünk – húzta alá Kovács Zoltán.

A szép számban egybegyűltek a beszéd után irodalmi, zenés, táncos ünnepi műsort láthattak, amiben fellépett Ács Tamás soproni színművész, Glassl Dominik, a Petőfi Sándor Gimnázium tanulója, a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület több tagja, a dunaszerdahelyi Pántlika zenekar, valamint közreműködött Pápa Város Fúvószenekara, a Pápai Huszáregyesület és az MH Pápa Bázisrepülőtér. Ezt követően Áldozó Tamás polgármester átadta a helyi önkormányzat által alapított és odaítélt városi díszokleveleket. A rangos kitüntetést 2018-ban négyen kapták meg: Murai Lajosné állatvédő, a Második Esély Állatmentő Csoport vezetője, Kiss László Zsigmond művész-tanár, Spissich László matematikatanár és Szijártó László katolikus esperes, plébános.

A megemlékezés díszsortűzzel és koszorúzással zárult. Kísérőprogramként játszóházat szerveztek a Kékfestő Múzeumban a nemzeti ünnephez kapcsolódóan.