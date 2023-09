Épp most lépünk be a mesterséges intelligencia által meghatározott korszakba – fogalmaz a Microsoft ünnepélyes bejelentése –, belépünk egy olyan új világba, amelyben alapvetően változik meg a technológiához való viszonyunk, és az is, hogy milyen előnyöket kínál számunkra a technológia.

A nagy nyelvi modellek a csevegőszolgáltatások részévé válnak, így a megszokott, mindennapi nyelven tehetünk fel kérdéseket, a technológia pedig képes hasznos és jól értelmezhető válaszokat adni ezekre; vagy létrehozni valami új dolgot, elvégezni valamilyen feladatot. A Microsoftnál ezt a váltást úgy mondják, hogy

virtuális asszisztens, »másodpilóta« született, amely segít elvégezni a mindennapi teendőinket.

A Copilot egyedülálló képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy beemelje a kontextusértelmezést, az interneten keresztül elérhető tudást és adathalmazt, a PC-n éppen zajló tevékenységeket a munkafolyamatokba – mindezt a személyes adatok védelme és a biztonság maximális figyelembevételével. Használata egyszerű és problémamentes, a Windows 11-en és a Microsoft 365-ön, az Edge böngészőn és a Bingen belül is elérhető.

Alkalmazásként működik, de csak a jobb gomb megnyomásával jelenik meg. A jövőben további képességekkel és kapcsolódási lehetőségekkel fogják továbbfejleszteni.