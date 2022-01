Mélyszegénységben élő gyerekek javára hirdet gyűjtést a Magyarországi Evangélikus Egyház. Az evangélikus egyház célja, hogy a gyűjtés segítségével a mélyszegénységben élő nagycserkeszi és olcsvai gyermekek számára is kinyílhasson a világ. A kezdeményezéssel egyúttal arra is fel szeretnék hívni a figyelmet, hogy a járvány miatt az idősek otthonai és más bentlakásos intézmények lakóinak most még nehezebb megküzdeniük a magánnyal.

Az akció ötletét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, nagycserkeszi és olcsvai gyerekek adták, akik az ünnepre készülve karácsonyi képeslapokat készítenek a környék szeretetotthonaiban élő időseknek, hogy enyhítsék a járványhelyzet miatt különösen nyomasztó magányukat. A kezdeményezéshez csatlakoztak az evangélikus iskolások, így az akció országossá bővült.

Csaknem 3000 iskolás rajzol evangélikus egyházi fenntartású intézmények több mint 3000 lakójának karácsonyi üdvözletet.

Az intézmények között szerepel idősek otthona, támogatott lakhatási helyszín, rehabilitációs intézmény, pszichiátriai betegek otthona és bentlakásos hajléktalanotthon is.

Az evangélikus egyház csatlakozva az akcióhoz országos gyűjtést hirdet az ötletadó, mélyszegénységben élő nagycserkeszi és olcsvai gyerekek javára. Az összegyűlt pénzből a gyerekek eljuthatnak színházba, moziba, múzeumba, élményfürdőbe vagy kirándulásra, olyan programokra, amelyek szerencsésebb helyzetben nevelkedő társaiknak mindennaposak. Ezzel pedig számukra is kinyílhat a világ.

A szervezők online várják az adományokat január 6-ig.

Borítóképünk illusztráció