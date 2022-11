H-csoport, 2. forduló

DÉL-KOREA–GHÁNA 2-3 (0-2)

Al-Rajján, Education City Stadion, 43983 néző, vezette: Taylor (Beswick, Nunn - angolok).

DÉL-KOREA: Kim Szun Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse (Kvon Kjung Von, 90+2.), Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu – Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung (Hvang I Dzso, 79.) – Kvon Csang Hun (Li Kang In, 57.), Dzsong Vu Jong (Na Szang Ho, a szünetben), Szon Hung Min – Cso Ku Szung. Szövetségi kapitány: Paulo Bento

GHÁNA: Ati-Zigi – Lamptey (Odoi, 78.), Amartey, Salisu, Mensah (Baba, 88.) – Partey, Samed, Kudus (Djiku, 83.) – A. Ayew (Kyereh, 78.), Inaki Williams, J. Ayew (Sulemana, 78.). Szövetségi kapitány: Otto Addo

Gólszerző: Cso Ku Szung (58., 61.), illetve Salisu (24.), Kudus (34., 68.).

Az első félidő első felét Dél-Korea uralta, az ázsiai csapat birtokolta többet a labdát és gyakorlatilag "hátramenetbe" kényszerítette az afrikai csapatot. Aztán Ghána is futballozott tíz percet és rögtön szerzett is két gólt. A 24. percben Jordan Ayew balról érkező szabadrúgása után nem tudott felszabadítani a koreai védelem, a leggyorsabban reagáló Salisu pedig a kapu bal oldalába lőtt (0-1). A kavarodás során egyébként a ghánai Andrew Ayew kezére pattant a labda, de a játékvezető megadta a gólt. Tíz perccel később ismét Jordan Ayew adott be, ismét balról, a remekül érkező Kudus pedig a kapuba fejelt (0-2). Ezután ismét az ázsiaiak játszottak fölényben, de nem tudtak veszélyt teremteni a ghánai kapu előtt.

A második félidőben Dél-Korea még nagyobb sebességre kapcsolt. Az 52. percben Cso Ku Szung fejesét még bravúrral védte a ghánai kapus, Ati-Zigi, de hat perccel később már ő is tehetetlen volt. Az egy perce pályán lévő Li Kang In egy labdaszerzés után adott be balról, Cso Ku Szung pedig a kapuba fejelt (1-2). Mindössze három perc telt el, amikor Kim Dzsin Szu balról (honnan máshonnan?), a kapuvonalról ívelte be a labdát, az ismét remekül érkező Cso Ku Szang pedig fejjel (mi mással?) egyenlített (2-2). A lélektani előnyt azonban nem tudta kihasználni Dél-Korea, sőt, újabb gólt kapott. A 68. percben Mensah lőtte középre a labdát (mondanunk sem kell, balról), Williams lyukat rúgott a tizenhatoson belül, de így lett jó Kudusnak, aki kapásból a jobb alsó sarokba lőtt (2-3). Dél-Korea hatalmas hajrát vágott ki az egyenlítésért, Li Kang In szabadrúgását azonban bravúrral védte Ati-Zigi, majd Salisu rúgta ki Kim Dzsin Szu kapuba tartó lövését, aki nem sokkal később még egy helyzetet kihagyott. A 11 percnyire nyúló ráadásban a ghánaiak hátát majd feltörte a saját kapujuk, de megúszták kapott gól nélkül, így mindhárom kaput eltaláló (és egyaránt gólt hozó) lövésüknek köszönhetően megnyerték az egyébként kiváló mérkőzést az egy pontra legalább rászolgáló koreaiak ellen. Akik az utolsó, Portugália elleni mérkőzésükön kénytelenek lesznek nélkülözni éppen portugál szövetségi kapitányukat, Paulo Bentót, akit a játékvezető a mérkőzést követően kiállított, miután (teljes joggal) hevesen reklamált amiatt, hogy válogatottjának a 101. percben már nem engedett elvégezni egy kiharcolt szögletet.