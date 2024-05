Attila a beszélgetés során felidézte a családjával kapcsolatban, hogy édesapja mindig is nagyon aktív közösségi személyiség volt - a VEDAC elnökhelyetteseként saját családi házát tette fel jelzálogként a rugalmas futópálya beszerzésekor; nagy szerepet vállalt a veszprémi Kossuth utcai evangélikus templom melletti új lelkészlakás, és a gyülekezeti terem felépítésében, ebben már saját maga is segédkezett mint egyházközségi presbiter és gondnok.

A műsor vendége Szamosi Attila

Fotó: Komaniczki Zoltán

Később megválasztották egyházmegyei elnöknek, tagja a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának, emellett zsinati jegyzői feladatokat is ellát. Többször adakozott, így a megyei könyvtár teljes felújításakor, bele is került a neve az intézmény Aranykönyvébe. Ugyancsak hozzájárult ahhoz a közösségi gyűjtéshez, amely Veszprém zongorájának megszerzése érdekében indult el. Attila adóügyi szakember, vezető főtanácsos, 1978 óta sok tanácselnök, polgármester munkáját segítette. Beszélt róla, hogy vezetőségi tagja a Veszprémi Magyar-Finn Egyesületnek, egyebek mellett főszervezője a hagyományos Juhannus napi ünnepnek. 1984 óta egy hosszabb megszakítással a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság tagja, egy időben elnöke is volt.