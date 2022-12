- Raphinha kezében volt a labda, de a szurkolót Neymart skandálták a büntetőrúgás elvégzéséhez, át is adta a lehetőséget a közönség kedvencnek, aki nem hibázott. Raphinha azért nem sokáig szomorkodott emiatt, hiszen a harmadik gólt ő szerezte, majd Paqueta volt eredményes(4-0). Dél-Koreának egy komolyabb támadása volt az első játékrészben, akkor viszont a brazil hálóőr Alisson mutatott be egy hatalmas bravúrt. A második félidő is itt folytatódott, Alisson ismét remekelt. A brazilok az eredmény tartására törekedtek, majd Dél-Korea szépített, egy jól eltalált lövésből Seung-Ho Paik volt eredményes, ezzel be is állította a végeredményt (4-1) - tette hozzá Takács Gábor. Brazília pedig készülhet a Horvátország elleni mérkőzésre.