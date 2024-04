Kulcsár Edina ritkán posztol képeket az előző házasságában született gyerekeiről, a G.w.M-mel közös reality műsorban sem szerepel a fia és az idősebbik lánya.

Ezt Edina azzal magyarázta, hogy Medox és Nina nem a közös gyerekeik, nem akartak a szereplésből problémát,

és ugyanezért nem látható a műsorban G.w.M előző kapcsolatából született lánya, Melanie és fia, Márk sem.

Kulcsár Edina 2020-ban, itt éppen Ninát várta

Fotó: Szabolcs László / Forrás: Ripost

Most Nina 4. születésnapja alkalmából kivételt tett és fiáról, valamint kislányáról is megosztott több friss és régebbi képet.

Kulcsár Edina kislánya már most igazi modell, a rajongók biztosak benne, hogy édesanyja nyomdokaiba fog lépni. Többen megjegyezték, hogy Nina kiköpött édesanyja, mások arra emlékeztették Edinát, hogy "a vér nem válik vízzé".

Korábban az influenszer édesanya is írt arról, hogy sokszor gondol arra, hogy mi lesz a gyerekeiből. Mint elárulta, Medox jelenleg építésznek készül, amihez meg is van a kellő esze. Nina lehet, hogy modell vagy színésznő lesz, és ehhez eléggé törtető és talpraesettnek is látja az anyukája - írja a Bors.

