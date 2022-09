Jóllehet a környező országokhoz képest jelenleg jóval olcsóbban juthatnak kristálycukorhoz a magyar vásárlók, az ársapka esetleges kivezetésével azonban gyors ütemű drágulásra kellene számítani.

Ennek legfőbb oka, hogy a cukor ára a világpiacon jelentősen nőtt az elmúlt hónapokban, ráadásul az idei cukorrépaszezon alakulása is az áremelések irányába mutat.

A Bloomberg nemzetközi hírügynökség minapi írása szerint az Európai Unióban az idén jóval kisebb területen vetettek cukorrépát a gazdálkodók, a terméskilátásokat pedig a száraz­ság is rontja. Az előrejelzések szerint az EU és az Egyesült Királyság együtt 16,4 millió tonna cukrot állíthat elő az idei szezonban, ami azt jelenti, hogy a tavalyi mennyiséghez képest mintegy egymillió tonnányi cukor hiányzik majd az uniós piacról, amit importból kell majd pótolni.

A ténylegesen piacra kerülő cukormennyiséget ugyanakkor tovább csökkentheti, hogy az Európa-szerte uralkodó energiaválság miatt egyes feldolgozók igyekeznek előre hozni a szezon kezdetét, a korábban betakarított cukorrépa minősége azonban elmaradhat a megszokottól, s így kevesebb cukor nyerhető ki a terményből.

A hazánkban működő egyetlen, kaposvári cukorgyárban egyelőre nem számolnak a szezon előre tolásával, a Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a tervek szerint október elején kezdődik majd meg a cukorrépa feldolgozása.

Dorogi Árpád, a Cukorrépa-termesztők Országos Szövetségének elnöke a lapnak azt mondta, a száraz­ság a hazai cukorrépa-termőterületeket is kedvezőtlenül érintette. Az előzetes várakozások szerint egy hektárról mintegy 48-50 tonnányi termést takaríthatnak be idén a gazdálkodók, ami jócskán elmarad a megszokott 60 tonnás szinttől. A hozamokon kívül a terület is csökkent, így a múlt évinél lényegesen kevesebb lehet az ez évi termés.

A támogatással érintett vetésterület nagysága 9604 hektárra esett vissza – ebből 8650 hektárnyi termést a hazai cukorgyárban dolgoznak fel –, miközben öt évvel ezelőtt az összes termőterület elérte a 17 200 hektárt, a hazai feldolgozás pedig megközelítette a 15 500 hektárt.

Dorogi Árpád kifejtette, hogy a kiszámíthatatlan módon emelkedő bekerülési költségek a répatermelőknek is komoly problémákat okoznak. A jelentős költségnövekedést pedig csak részben tudja kompenzálni a cukorrépáért kapott összeg, ami az idén tonnánként 48 és 52 euró között alakulhat.

