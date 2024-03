Az Adria InterCity járataira a jegyeket március 15-től már meg lehet vásárolni a jegypénztárakban és az Elvira felületén - írták.

A MÁV-START idén is közlekedteti a Retró Istria expresszvonatot is, amely Budapest és Koper, illetve Rijeka (Fiume) között közlekedik június 28-tól augusztus 31-ig naponta, erre is rövidesen megkezdik a jegyek értékesítését - közölték.