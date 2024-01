Megrázta a várost, az újfehértóiak pedig egy emberként álltak a Seres család mellé, akinek egy felfoghatatlan tragédiát kellett túlélnie és feldolgoznia november végén. Minden előzmény nélkül tragikusan meghalt egy 28 éves édesanya, miután császármetszéssel világra hozta ikergyerekeit a nyíregyházi Jósa András kórházban. Renáta a két kislányáról még az édesanyjának tudott egy képet küldeni, majd teljesen váratlanul összeomlott a keringése, az intenzív osztályra került, de az életét nem tudták megmenteni - írja a szon.hu.

A kislányok jól vannak, erősödnek

Dr. Hosszúné dr. Vass Angelika akkor azonnali összefogásra kérte Újfehértó lakosságát, mint közösségi oldalán írta:

„Tragédia történt egy fiatal, újfehértói család életében. Az édesanyát elvesztették a szüléskor, félárván maradt az apukával a két újszülött pici kislány.

Nem mehetünk el szó nélkül a történtek mellett, próbáljunk meg segíteni, ahogy erőnktől telik!” És az újfehértóiak, de máshol élő jó szándékú emberek is megtették ezt.

– A december 8-ai jótékonysági koncert, melyet Renáta és Csabi kislányainak támogatásra szerveztünk, egy nagyszerű közösség példás összefogását bizonyítja. Köszönet a fellépő művészeknek, együtteseknek, a koncert és/vagy támogató jegyet vásárlóknak, az adományozóknak, a tárgyi felajánlóknak, mert az utalásos adományok több mint 2,5 millió forint összegben érkeztek a családhoz, a jegyekből pedig több, mint 2 millió forint gyűlt össze – mondta a szon.hu-nak a város polgármesterének felesége, egy helyi kamionos és barátai pedig további 900 ezer forintot gyűjtöttek és ajánlottak fel a családnak. Fontos kifejezni a család köszönetét is, hálásak, hogy a szívünkön viseljük, viselik az újfehértóiak a kislányok sorsát, köszönik mindenkinek a segítséget. A kislányok karácsony óta otthon vannak, szépen fejlődnek és erősödnek. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a családdal, a város pedig a jövőben is mellettük áll – tette hozzá, s kiderült, mindig érkeznek újabb és újabb felajánlások, amivel Csaba és két kislánya életét, mindennapjait szeretnék az emberek, cégek, vállalkozások picit jobbá tenni, segíteni.

Renáta halála után, sajnos még egy tragédia történt az osztályon.

Nikoletta gyermekeiért

A 33 éves máriapócsi Nikoletta, a harmadik gyermekét, a kisfiát, császármetszéssel hozta világra tavaly november végén, majd egyre gyengébb lett. Előbb a szülészeti megfigyelőbe került, utána átvitték az intenzív osztályra, ahol még mindenki bizakodó volt, ám Nikoletta hajnalban meghalt.

A család számára a mai napig felfoghatatlan mindaz, ami történt. Mint mondták, millió kérdés, kétely és kétség van bennük, keresik a válaszokat és a megnyugvást.

– Sokunkat megrendített a szörnyű tragédia, amely az év végén történt! Nikoletta három gyermek megsegítésére jótékonysági koncertet szervezünk – tudatta Papp Bertalan polgármester. Arra kéri a máriapócsiakat, a jóérzésű embereket, vegyenek részt január 14-én, vasárnap 15 órától a rendezvényen, a Máriapócsi Kulturális Központban fellép „Nyíri” Szabó Sándor előadóművész, a Folk Night Band, a Polip Band, valamint Csernák Mónika előadóművész és Csernák Tibor énekes, zongorista. A koncert teljes bevétele, a felajánlások és adományok mind a félárván maradt gyermekeket, a családot segítik.

Visszafordíthatatlan folyamatok

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak vezetése mindkét esetnél elrendelte a belső vizsgálatot.

A két sajnálatos eset között semmilyen összefüggés nincs. Mindkét esetben olyan visszafordíthatatlan és előre nem látható folyamatok indultak el a kismamák szervezetében, amit a legszakszerűbb és a leggondosabb beavatkozás ellenére sem tudtak orvosaink visszafordítani.

Intézményünk ezúton is együttérzését fejezi ki a hozzátartozók részére – válaszolta a szabolcsi hírportálnak az intézmény.