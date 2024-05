Az ünnepnapon a felső iskolától indult a herendiek felvonulása kora délelőtt, az Evermore Mazsorettcsopot Egyesület vezette a menetet, melyhez útközben sokan csatlakoztak, még csoportok is, kis táblákkal, lufikkal a kézben, mint az egykori felvonulásokon, a Tószínpadhoz tartva. Ott Bati János, a Pesovár Ernő Művelődési Ház vezetője köszöntötte az egyre nagyobb számú közönséget, s felvezette a programokat. A délelőtt folyamán fellépett a Várpalotai Bányász Fúvószenekar és az Evermore Mazsorettcsoport, a Sparkle Dance School, a Kenguru Torna Klub, a Kid Rock and roll SE, az Édes Lendület Fitness Stúdió, a Herendi Hölgykoszorú Party Tánc Csoport, a Taekwon-Do SE, és a Vergissmeinnicht Nefelejcs Néptánccsoport.

Mazsorettek vezették a menetet, melyhez egyre többen csatlakoztak

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Közben elkezdődött a nap legjobban várt eseménye, hiszen megérkeztek a Bándi Oldtimer Baráti Társaság és a HATESZ Egyesület által közösen szervezett veterán jármű-felvonulás résztvevői. A tizenöt veterán autóból álló sort egy Robur gyártmányú busz zárta, a járgányokat az érdeklődők megtekinthették, fotózhatták. Bár túl sok időt nem tartózkodtak Herenden, mert karavánútra indultak tovább Úrkút–Ajka–Nagyvázsony–Szentantalfa felé. A felvonuló retró-járgányokat rendőrmotorosok és egy, szintén a korabeli időket és hangulatot idéző rendőr-Zsiguli kísérte, valamint lovas rendőrök is érkeztek Herendre. A járműveket korabeli feeling alapján díszítették fel, de olyan résztvevő is akadt, aki úttörő ruhában, vörös nyakkendőben érkezett. Láttunk retró-Mustangot és egy veterán traktort is. A lovasrendőröktől pedig nem kellett tartani, roppant segítőkészek voltak, az állatokat is megnézhettük, sőt felülhettünk a lovakra, a rendőrök szívesen meséltek szakmájukról a kíváncsiaknak.

Színes ünnep, színes programok, érdeklődő közönség. Majális a barátság jegyében

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Délben főtt virsli, sörök és üdítők várták a közönséget, ahogyan anno, délután pedig zenés pikniket rendeztek családi főzéssel, szalonnasütéssel. Az egész nap a barátság jegyében telt, ahogy anno…

A nap sztárja, a Robur-busz

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

