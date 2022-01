Szabó Szebasztián a hatodik helyen jutott döntőbe 50 méter gyorson az Abu-Dzabiban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.

A szám Európa-bajnoka - aki közvetlenül a novemberi kontinensviadal után fertőződött meg a koronavírussal, és emiatt két hetet kihagyott - a délelőtti előfutamból a 13. helyen ment tovább 21.46 másodperces idővel. Az elődöntőben aztán jócskán tudott javítani, 21.06 másodperccel csapott célba, így ott lesz a szám vasárnapi fináléjában.

"Ez most jó volt, az előfutamot kielemeztük, és az edzőm, Petrov Iván ellátott néhány jótanáccsal. Délelőtt igazából csak csapkodtam, most két csapással kevesebbet húztam és jobban is éreztem magam. Ma a döntő volt a cél, holnap az érem. Azt gondolom, a többiek már nem tudnak ennél sokkal jobbat, de szerintem bennem még van" - nyilatkozta a futamot követően a győriek ezúttal is fantasztikusan, 0.59-es reakcióidővel rajtoló kiválósága, aki a kazanyi Eb-n - ahol három alkalommal állt a dobogó tetején - 20.72 másodperccel volt aranyérmes ebben számban.

Forrás: MTI

Borítókép: Szabó Szebasztián a férfi 50 méteres gyorsúszás elődöntője után a rövidpályás úszó-világbajnokságon Abu-Dzabiban 2021. december 18-án.