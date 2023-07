A titulussal járó feladatokat Dolhai Attila Jászai Mari-díjas színész után másodikként látja el a veszprémi származású tévés. – A veszprémi vár a szívem csücske. Itt csattant el az első csók, itt voltam középiskolás, a kisfiamat is ide hoztam először babakocsival – mondta Lékai-Kiss Ramóna. Az ismert tévés Veszprémben született, a városban töltötte gyermekkorát, és férjével, Lékai Máté kézilabdázóval és kisfiukkal is több éven át éltek a vármegyeszékhelyen. A megújuló várnegyed nagyköveti feladatait ezért örömmel vállalta.

A színész-műsorvezető Vörös Tamással, a Veszprémi Főegyházmegye főépítészével és Illés Virág turisztikai vezetővel járta be a várnegyedet a napokban, többek között az Érseki Palota turisták által is látogatható termeit. – Veszprém igazi ékköve Magyarországnak. Most, hogy hosszabb idő után visszatértem a várba, még inkább így gondolom. Nagyon sokszor jártam itt korábban, a mostani látogatás azonban olyan élmény volt, ami tényleg újat tudott adni – fogalmazott Lékai-Kiss Ramóna.

2025-re összesen 35 ezer négyzetméter épített és 10 ezer négyzetméter szabad terület újul meg a várban a Veszprémi Főegyházmegye államilag támogatott beruházásának köszönthetően. A projekt első üteme már befejeződött: 18 épület homlokzati, tetőszerkezeti munkái készültek el, és megnyitottak több olyan kertet is, amelyet eddig nem tekinthetett meg a nagyközönség. A Work in Progress 2023 programsorozat keretében a veszprémi várnegyedbe érkezők kiállításokon, vezetett sétákon és különleges túrákon ismerhetik meg a barokk épületeket és a korábban nem látogatható kerteket. Ilyen túrán vett részt Lékai-Kiss Ramóna is. – Olyan helyekre juthattam el, ahová eddig nem lehetett – és ki tudja, hogy valaha lehet-e még. Mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön, vegyen részt a vezetett túrákon, mert ez egy megismételhetetlen élmény – fogalmazott a színész-műsorvezető. A túrák mellett a Körmendy-házban és a Biró-Giczey-házban kiállítások várják az érdeklődőket, és hamarosan a megújult Szent György kápolna is megnyitja kapuit. A Veszprémi Főegyházmegye a turisták mellett várja a zarándokcsoportokat és a családokat is, a kisgyermekeseknek baba-mama szobát alakítottak ki a várnegyedben.