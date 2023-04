A művész a napokban látogatott a veszprémi várnegyedbe, ahol a nagycsütörtök óta újra látogatható Szent Mihály-főszékesegyházat, az érseki palotát és a Szent István-templom (ferences templom) restaurálását is megtekintette. A színművészt – aki nagykövetként segíti a műemlékvédelmi beruházást abban, hogy annak történeti, kulturális, egyházi és turisztikai jelentőségét minél többen megismerjék – Vörös Tamás, a Veszprémi Érsekség főépítésze és Nagy Veronika múzeumigazgató kalauzolta a megújuló várnegyedben.

Dolhai Attila a bejáráson megismerhette a 18 épületből álló együttes történetét a barokk kortól napjainkig

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Dolhai Attila elmondta, a bejáráson megismerhette a 18 épületből álló együttes történetét a barokk kortól napjainkig, és megtudhatta, hogyan állítják helyre az épületeket eredeti funkciójukban úgy, hogy egyes tereknek új feladatokat is el kell majd látniuk. – A veszprémi főszékesegyház az egyetlen olyan magas falakon álló templom, amely Szent István korából maradt ránk. A székesegyház ugyanakkor a Szent György-kápolna romjait is őrzi. Ez az a hely, ahol Szent Imre herceg fogadalmat tett, és életét Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Ezt a történetet a Szent István-legendából mindannyian jól ismerjük, a főszékesegyházban sétálva azonban megelevenedik, tapintható válik a múlt – fogalmazott Nagy Veronika. A múzeumigazgató az egyik kurátora a május közepén induló Work in Progress 2023 című, a várnegyed megújításának folyamatát bemutató programsorozatnak, amelynek előkészületei az utolsó fázisban tartanak.