Holczinger Szandra, a Szép nyári nap és az építőtábori szerelem sok slágerrel 21 perce

Bakonyszücsi színésznő a Balatonnál a Neoton-musicalben

Gyermeke megszületése óta először tért vissza főszerepben a színpadra a bakonyszücsi származású Holczinger Szandra. A Szép nyári nap című Neoton-musicalt most a Balatonhoz is elhozzák, melyben Kovács Juli szerepét alakítja, így vármegyénkben is láthatjuk a fiatal színésznőt.

Rimányi Zita Rimányi Zita

Forrás: Veres 1 Színház

"A Veres 1 Színház legújabb előadása a Szép nyári nap, aminek a történetét Böhm György és Korcsmáros György írta. A Neoton-musical Böhm György rendezésében látható és Korcsmáros György emlékének ajánljuk. Érdekesség, hogy az első olyan előadás, amely az eredeti szövegkönyvet követi, így több része és a végkifejlete is más, mit annak, amit többen az operettszínházi változatból ismernek" – mondta el lapunknak Holczinger Szandra. A fiatal színésznő kislánya világra hozatala óta több korábbi szerepébe visszatérhetett, de a Szép nyári nap során volt részese először egy teljes próbafolyamatnak, mióta gyermeke van. Annak szintén örül, hogy a darabbal bejárják az országot, így a hazai közönség is láthatja, mivel egyébként főképpen a fővárosban játszik, hiszen a budapesti József Attila Színház társulatának a tagja. Mostanában viszont tágabb szülőhelyén több ismerőse, családtagja megnézheti játékát. Szandra szerint különleges esemény, hogy a Szép nyári napot elhozzák a Balaton partjára. Szigligeten három este játsszák, július 13-án és 14-én Szandra főszereplésével, majd augusztus 4-én, Tihanyban ugyancsak. Az előadást váltott szereposztásban állították színpadra, olyan nevek fémjelzik többek közt, mint Janza Kata, Náray Erika, Fésűs Nelly, Falusi Mariann, Bajor Lili és a tehetségkutatóban feltűnt Pál Tamásé. "Kovács Juliát alakítom, aki Panni néni, az orosztanár lánya, és beleszeret a frissen érettségizett Varga Péterbe. A két különböző neveltetésű fiatal szerelmét sokan nem nézik jó szemmel. A történet egy építőtáborban játszódik, a Jugoszláv határ mellett, többi lakója is pesti tinédzser. Feltűnnek humoros karakterek, mint Rózsika és Tóth Antal, Juli ellenpólusaiként Ria és Margó, és a sztárvendég, egy pesti művésznő" – sorolta Szandra. "A Neoton-dalok a mai napig nem hiányoznak egyetlen valamirevaló házibuliból sem, dallamaik mindenki számára ismertek, ám cseppet sem könnyen énekelhetőek. Ráadásul mivel a sztorit kisérve, a történet részeként hangzanak fel, duettekké írták át őket. Számomra ezek jelentették a legnagyobb kihívást, ugyanakkor épp emiatt is élvezem annyira a szerepem megformálását"– hangsúlyozta a színésznő és hozzátette: az előadás szórakoztató, sok benne a tánc és tele van slágerekkel, másrészt túlmutat egy jópofa zenés darabon, komoly drámai mélységet hordoz. Eddig szinte mindenhol álló tapsot kapott.

