Dobó Zoltán polgármester ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a mai nap. Intézményeknek, pedagógusoknak, családoknak, de talán a tanuló ifjúság számára a legsarkalatosabb nap, hiszen lezárul az életük egy lényeges szakasza.

A Batsányi János Gimnázium és Kollégium két osztálya ballagott

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– Harminc évvel ezelőtt magam is itt álltam a ti helyeteken, és ma is emlékszem, mennyire volt fontos számomra az a nap, és milyen voltam akkor. Mi sem voltunk teljesen mások akkor, mint most ti vagytok és körülbelül azt gondoltuk az idősebbekről, a világról, amit most ti gondoltok. Meggyőződésünk volt, hogy mindent jobban tudunk, mint a szüleink, azt gondoltuk, hogy különlegességünk a frizuránkban, ruhánkban, az általunk megnézett filmekben és a rajongott csapatokban, popsztárokban rejlik. Ebből próbáltuk megformálni önmagunkat és a körülöttünk levő világot. Sokszor meghallgattuk tanárainkat, de aztán megbeszéltük, hogy mi ezt majd másként csináljuk, sokkal jobban, mint tették azt az elődeink. Sokunknak sok minden sikerült ebből, de be kellett lássuk, hogy el kellett volna fogadnunk az intelmeket, amiket kaptunk. Mert nem a fentiektől lett senki sikeres. A 18 éves önmagam tarisznyájába tennék ma három dolgot, ami remélem, hogy titeket sokáig elkísér. Tennék bele erőt, olyat, ami segít, hogy mindig eggyel többször tudjak felállni, mint ahányszor elestem. Legyen erőm kijavítani, amit elrontottam, elnézést kérni, ha valakit megbántottam, és akit szeretek, annak azt el tudjam mondani. Tennék bele sikert. Legyetek sikeresek úgy, hogy fiatal felnőttként találjatok magatoknak olyan célt, amely végigkíséri az életeteket. Siker lehet, ha valaki olyan szakmát, hivatást talál, amelyben ki tud teljesedni, és ha megtalálod életed párját, akivel mindezeket végig tudod vinni. Siker az, ha harminc év múlva erről az oldalról tudtok nézni valakit, ha sok év múlva van olyan szeretetközösségetek, ahol megbeszélhetitek, amit elértetek. Gazdagságot is tennék a tarisznyába, ami az elmondottak összessége – mondta a polgármester, és azt kívánta a ballagóknak, hogy testben és lélekben gazdagon éljék az előttük levő sok-sok évet. Családi gazdagságot kívánt szeretteik körében, és kérte, hogy becsüljék azt a gazdagságot, hogy most ott állhat mellettük a családjuk. Abban a gazdagságban tudják megélni az életüket, amely aztán oly sokat jelent majd, amikor a képzeletbeli páncélterem ajtaját kinyitják és a felhalmozott vagyont számba veszik. Legyen benne nagyon sok minden: szeretet, élő rokon, tanítvány és mester, akik egymást segítették a tudás megszerzésében.

A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnáziumtól öt osztály vett búcsút

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az ünnepségen a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumból a 12. a osztály (osztályfőnök: Herczeg-Vecsei Katalin) és a 12. b osztály, (osztályfőnök: Pressing Dániel) ballagott. A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnáziumból a 12. a gimnáziumi osztály, (osztályfőnök: Hetsey Pál), a 13. f osztály (érettségire felkészítő szakközépiskola, osztályfőnök: Dósa Rozália), a 11. b osztály, hegesztő, pincér-vendégtéri szakember, szakács (osztályfőnök: Szóvári Adél), a 11. c osztály, cukrász, központi fűtés- és gázszerelő (osztályfőnök: Farkasné Szabadi Ágnes), a 13. a osztály épületgépész technikus, közszolgálati technikus, vendéglátásszervező (osztályfőnök: Bekéné Bartha Erzsébet Piroska).

A ballagáson a Batsányi János Gimnázium és Kollégium 12. a osztályos tanulója, Szabados Máté közreműködött szavalattal. A központi ünnepség után az intézményekben folytatódott a ballagás.