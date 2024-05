Már április elején szép sárga mezőket alkotva virágzott a repce Zirc határában, három héttel korábban a megszokottnál. Aztán két hét hűvösebb időszak következett, ami hátráltatta a haszonnövény növekedését. Így kéthetesre csökkent az előnye, amit a sietősen érkezett, kora nyárias jelleggel beköszöntő tavasznak köszönhet. Mivel egyébként a Bakonyban az ország többi részéhez képest a hűvösebb klíma miatt rendre két héttel később szokott beérni minden, most tartanak ott vidékünkön a növények, ahol máshol ilyenkor szoktak lenni. Persze most tőlünk távolabb is hamarabb kezdődött a virágzás, ezért a Bakony lemaradása más vidékekhez képest megmaradt, de itt szerencsére nem okoz akkora gondokat a csapadékhiány, mint azokon a részeken, ahol a kezük befér a gazdáknak a kiszáradt talaj repedéseibe.

Janus Eszter agrármérnök vizsgálta a napokban a Bakony-Agro Eplényhez közeli területein a repcebecőket

Fotó: Rimányi Zita/Napló



Visszatérve a zirci Bakony-Agro Kft. területeihez, Janus Eszter agrármérnök arról beszélt, hogy a repce korai fővirágzásakor nem volt barátságos vele az időjárás, a hűvös volt a bűnös abban, hogy akadtak problémák a beporzással, így a terméskötéssel. Amikor egy-két napon fagy is érte a növényt, hamar ledobta a virágait. Ártott az az időszak a repcének, de már fejlődnek a becői, embermagasra nőttek a szárak. Szép termést ígérnek. Baj csak akkor lesz, ha nem érkezik elegendő eső.

Most már az árpa sárgul, a repce május közepére embermagasságúra nőtt a Bakonyban

Fotó: Rimányi Zita/Napló



Janus Esztertől tudjuk, hogy tavaly az erősen csapadékos ősz során nem tudtak több területükre rámenni, így azok szabadon maradtak. Az elmaradt őszi vetést ezeken a részeken tavasszal pótolták, ekkor jól jött a szokásosnál korábban érkezett jó idő. Már sárgul is az árpa, úgy mondják, kikalászolt.

A repce becőjében lévő termés most így néz ki. Ebből lesznek a fekete, olajat adó magocskák

Fotó: Rimányi Zita/Napló



– Nem a naptárt kell nézni, hanem az időjárás változását kell figyelni – szögezte le az agrármérnök, és hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos népi bölcsességek, megfigyelések jó része is egyre inkább érvényét veszti. A Bakony-Agro területein várhatóan a kaszálásra is már pünkösd után sor kerülhet és akárcsak a szénaszezon, az aratás is korábban kezdődhet, már június vége felé. Az, hogy ezt a logikát követve az őszi vetést is előrébb kell-e majd hozni, később derül ki. Arról, hogy már kibújt a Bakonyban a burgonya a bakhátakból, nemrégiben írtunk.