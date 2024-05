A Békefi Klubkoncertek sorozatban idén már teltház előtt énekelt Zircen többek közt Sebestyén Márta, Falusi Mariann, Gájer Bálint és László Attila. Május 24-én, pénteken az Alkotmány utcai rendezvénytéren 19 órakor lép a színpadra Ripoff Raskolnikov és Nagy Szabolcs. Majd 20.30-tól az Anna and the Barbies ad koncertet, és 22.30-tól utcabál lesz hajnalig, miközben két helyi zenész, Jaca és Csabika szolgáltatja a talpalávalót. Erre az estre hívja a közönséget a plakát, amit már több helyen láthatunk, az a felirata szerepel rajta, hogy Nyárindító Békefi Klubkoncertek.

Május 24-én, pénteken Zircen, az Alkotmány utcai rendezvénytéren 20.30-kor lép a színpadra az Anna and the Barbies

Fotó: Anna and the Barbies/Kleb Attila



Szeli Dóra Réka, a zirci Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményvezetője mondta el, hogy az esemény része annak a sorozatnak is, amivel idén Zirc azt ünnepli, hogy idén negyven éve kapta meg a városi címet. Számítanak azonban arra is a szervezők, hogy akárcsak tavaly a Zircikon fesztivál nagykoncertjeire, az Alkotmány utcai rendezvénytérre a környező bakonyi falvakból most is sokan érkeznek. Úgy választottak fellépőket, hogy a különböző korosztályhoz tartozó családtagok együtt élvezhessék a zenét, a közös szórakozást.

Ripoff Raskolnikov osztrák énekes, dalszerző, gitáros és rendszeresen megtölti a koncerthelyszíneket hallgatósággal. Mindig érdekelte a népzene, de manapság stílusára leginkább a blues jellemző. Az határozza meg a zenei életben szerzett tapasztalatát, nyitottságát, hogy éveken át utcazenészként járta a világot. Tiszteletbeli magyarnak érzi magát, úgy véli, hazánkban hozzá hasonló érzelemvilágú emberek között lehet. Dallamos, energikus számokra számíthatunk, ha fellép zenésztársával.

Szintén az energia szó az első, ami eszünkbe juthat az Anna and the Barbies énekeséről, Pásztor Annáról. Énekes, színész, dalszerző, dalszövegíró, táncos és koreográfus az utóbbi évtizedekben ismertté vált művész, aki egyébként anglisztika szakon szerzett diplomát. Zenekarának a tagja testvére, Pásztor Sámuel is.

Sokaknak a fülében csenghet Anna hangján a talán legismertebb számának első sora: Kezdjetek el élni! S a filozofikus gondolatok azzal folytatódnak, arra biztatnak, hogy kezdjünk el szeretni, nevetni is. A Márti dala sláger lett, de más dallamokért, szövegekért is nagyon lehet szeretni Szeli Dóra Réka szerint az Anna and the Barbies pop-rock számait.

Az Alkotmány utcai rendezvénytér a múlt nyáron, a Zircikon fesztivál idején koncerthelyszínként jól vizsgázott. A szervezők idén is közzéteszik az ezzel kapcsolatos praktikus információkat felületeiken, érdemes azokat figyelni.