Szandi annak idején a Nagy Ő-ben kikosarazta Tóth Dávid világbajnok kajakozót (pontosabban kiszállt a játékból), kipróbálta magát a Farm VIP-ben is, így nem ismeretlen a tévénézők előtt már. Most újra visszatér a képernyőkre: a TV2 realityjében, amelyben nyolc vagyonos fiatal életét lehet majd nyomon követni.

Szandinak a szilikon olyan, mint az oxigén. Hamarosan megmutatja, hogyan éli luxus életét kőgazdag fiatalként

Forrás: TV2

Tuvic Aleksandra a bemutatkozó kisfilmjében már elárult egy-két dolgot magáról. A 26 éves lány, mint mondja, aranykanállal habzsolja az életet, és számára a szilkon olyan, mint az oxigén: kell és igényli. A pénz nem érdekli, ugyanis mindig volt, és reméli, hogy mindig lesz is. A megjelenés nagyon fontos számára, de nemcsak a arra figyel, hogy a saját ruhái márkásak és minőségiek legyenek, de például arra is, hogy a lova felszerelése is luxus kategória legyen.

Szandi vallja, ha szegény családba születik, biztos nem így nézne ki

Forrás: TV2



Nem csak plasztikára költ, hipochonder típus lévén rendszeresen jár különböző specialistákhoz is. Vallja, hogy ha szegény családba születik, biztos nem így nézne ki, mert

„ebben a testben van egy-két milla."

Ugyanakkor, bár fontos számára a luxus és a kényelem, úgy véli, hogy ha kellene, a legnehezebb körülmények között is megélne.

Mint azt a csatorna sajtóosztályától megtudtuk, a Rich Kids formátum nem az első tévéműsor Magyarországon, ami kiemelkedő jómódban élő magyarokat mutat be, a több évadot megélt Luxusfeleségek is például hasonló tematikával készült. A közösségi médiának köszönhetően a Kőgazdag fiatalok főszereplői önerőből már többszázezres követőtáborral rendelkeznek, ahol eddig is megosztottak részleteket a nem mindennapi életükből, szeptember 18-tól azonban ennél sokkal többet fognak. Kik ők? Hogyan élnek? Mennyit költenek? Mit csinálnak, míg mások dolgoznak? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kap mindenki, aki a Kőgazdag fiatalokra kapcsol majd hétköznap esténként.