Az elmúlt két évben Veszprémben az ifjúságpolitika terén számos program zajlott, miközben tartott az ifjúsági koncepció felülvizsgálata. A dokumentumot az ősz folyamán fogadták el. – Ebben a folyamatban számos esetben felmerült a lakhatási kérdés a fiatalok részéről. Az, hogy az egyik legkritikusabb időszak, amikor a közoktatásból kikerül egy fiatal, de még a családalapítás előtt áll. Ebben az időszakban, az életkezdési szakaszban lenne szükség a lakhatási támogatásra a városban – fogalmazott az alpolgármester. Ezért kidolgoztak egy olyan programot, ami segítheti a fiatalokat. A legutóbbi közgyűlés el is fogadta ezt az új kezdeményezést. – Ennek keretén belül a fiatalok számára 30 millió forintot különítettünk el lakhatási programra. Két pályázati kategória lesz – derült ki.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ez minden esetben évi egyszeri nettó 300 ezer forintos támogatást jelent, amelyet az Ifjúsági Közalapítvány fog folyósítani, illetve elbírálni. Fontos, hogy veszprémi állandó vagy tartózkodási hellyel és bérleti szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek, és olyan pályázhat, akinek nincsen a tulajdonában ingatlan.

– A veszprémi önkormányzathoz tartozó szerveknél vagy intézménynél dolgozó fiataloknak a támogatását szeretnénk elősegíteni, ezzel is vonzóbbá tenni a köztisztviselői, közalkalmazotti pályát. Ők pályázhatnak az egyik kategóriában – mondta Hegedűs Barbara. A másik kategóriában a 18 és 30 év közötti fiatalok pályázhatnak. Ebben az esetben szintén Veszprémben állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők rendelkezők pályázhatnak. Feltétel, hogy igazoltan Veszprémben kell dolgozni, azaz kinevezés, munkaszerződés, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyra van szükség. Május 1-től lehet pályázni, és május 31-ig várják az igényléseket.

Minden dokumentáció, illetve a szükséges nyomtatványok a veszprém.hu oldalon lesznek elérhetők. A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani az önkormányzatnak. Ha ez a keret a tavaszi, nyár eleji pályázati időszakban nem merül ki, az őszi időszakban még egy pályázati fordulót nyit meg az önkormányzat.

– Bízunk benne, hogy ezzel tudjuk segíteni azt, hogy Veszprémet válasszák olyan pályakezdő fiatalok is, akik lehet, hogy nem Veszprémben élnek, de itt szeretnének dolgozni – tette hozzá az alpolgármester.

Az újszülöttek után járó támogatási lehetőséget Kovács Rajmund ellenzéki önkormányzati képviselő javaslatára fogadták el, és dolgozták ki a részleteket. – Az önkormányzat szerette volna, hogyha az újszülöttek után járó támogatást egy kicsit modernebb formában tudjuk megadni, és ez pénzbeli támogatást jelent. Minden veszprémi újszülött szülei pályázhatnak, benyújthatnak egy kérelmet, hiszen ez alanyi jogon járó támogatás, amelyben egyszeri 50 ezer forintos segítséget tudunk biztosítani – mondta el Hegedűs Barbara.

A támogatás folyósítása a szülők kérelmére történik, és a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet azt benyújtani. A folyósítást is hat hónapon belül biztosítják. Az is fontos kikötés, hogy a 2024. január 1-je után született gyermekek után érhető el ez a támogatás, vagyis folyamatosan be lehet adni a kérelmet. Az Ifjúsági Közalapítvány lesz ebben az esetben is a folyósító szerv. Kérdésre válaszolva elhangzott az is: erre 20 millió forintos keretösszeget különített el a közgyűlés. Ezt az alapján határozták meg, hogy az elmúlt öt évben átlagosan évente 387 veszprémi lakóhelyű kisgyermek született.