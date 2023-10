A tapolcai származású énekesnő, Tóth Gabi kislányáról, Hanniról, valamint az egyik babájáról tett ki egy képet. Ahogy eddig, úgy Hannaróza arcát most sem mutatva, védve a nyilvánosságtól. Mégis sikerült egy kedves pillanatot megörökíteni, hiszen a lánya és a (koronából kiindulva) hercegnős Barbie babája is befont hajjal látható a képen. Ez pedig, legyünk őszintén, minden lányos szülőnek ismerős helyzet, sőt, örökre emlékezetes pillanat, amikor a pici haja annyira megnő, hogy nemcsak copfocskába lehet kötni, de be is lehet már fonni.