Bálint első szólódala, a Hideg szél nagy siker volt, bekerült A Dal 2022-es műsorába, az országos rádiók is rendszeresen játsszák a mai napig. A Madách Színház színésze ismét a jól bevált csapattal dolgozott együtt, az új szerzemény dalszövegét is Csukárdi Sándor írta, a dalban a Speak Up! zenekar tagjai, Miklós Csongor, Győry Zoltán, Holb Henrik, Horváth Szabolcs működnek közre, a hangszerelésért Gerendás Dániel volt a felelős, aki a zenei producer is volt.

Ekanem Bálint születésnapján mutatta be új dalát

Fotó: Bolla Bernadett

– Egy kicsit tempósabb a dal, mint a Hideg szél, van benne egy kis groove, azoknak nyújt egy pici kapaszkodót, motivációt, akik úgy érzik, nem a legjobb élethelyzetben vannak, rossz passzba kerültek. Ezzel a dallal próbálok segítséget nyújtani, hogy ismét sínre kerüljön az életük. A videóklipet Bakonybélben forgattuk, a Szentkút-kápolna környékén, azért esett erre a kedvelt kirándulóhelyre a választásunk, hogy megmutassuk a Bakony szépségeit.

Bálintot a klipben csuromvizes öltönyben láthatjuk, mint mesélte, ősszel forgatták a klipet, és mivel nem kaptak arra engedélyt, hogy a kápolna előtt található tóba beleugorjon – és nagyon nem is szeretett volna –, több zsugor vizet vittek a helyszínre, és a stáb tagjai folyamatosan azzal öntözték.

– Szerencsére a dalnak pozitív a fogadtatása, tetszik a rajongóimnak, követőimnek, a Petőfi TV-be is meghívást kaptam, ahol további kulisszatitkokat osztok majd meg a szerzeményről – mesélte Ekanem Bálint.