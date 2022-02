– A koronavírus-járvány miatt sokkal többet működtetjük számítógépeinket, többet vásárolunk az internet révén például. Az energiafelhasználást ez jelentősen megnövelte. Ám érdemes csökkenteni az így keletkező digitális lábnyomunkat a környezetvédelem miatt. Például átgondolhatjuk, tényleg folyamatosan bekapcsolva kell-e lennie otthon a laptopnak, mennyi időt töltünk a telefonunk monitorját nézve. A mobilban például érdemes akkut cserélni, ha szükséges, így tovább megtarthatjuk, nem kell helyette újat venni, később kell kidobni. S akkor is persze lehetőleg olyan helyre kell juttatni, ahol alkatrészeit, alkotóanyagait újrafelhasználják – sorolta Kerekes Szabolcs veszprémi környezetvédő.

Arról is beszélt, hogy a pandémia idején megugrott a digitális okoskészülékek, a háztartási elektromos berendezések és az akkumulátorral működő mezőgazdasági eszközök forgalma. Ám biztosan szükségünk van annyira, amennyit megveszünk, vagy pár alkalom után csak tároljuk azokat? Az ilyen használt áruk csereberéinek tapasztalata, hogy bizony sok felesleges holmihoz jutunk, például ajándékba kapunk többet a kelleténél. Ez viszont lehetőséget ad arra, hogy ha valóban szeretnénk beszerezni egy turmixolót vagy egy csavarbehajtót, mert szükségünk van rá, akkor használtat kereshetünk. A laptopok, tabletek családon belüli továbbadása szintén praktikus megoldás. Így sokkal később dobjuk ki, olyan rokonhoz kerülhetnek, akinek a nem legmodernebb is sokáig megfelelő. Egyes vállalkozások leselejtezett céges számítógépeket felújítva értékesítenek. Ilyet is vehetünk. Olyat ugyancsak, ami feltöltésekor eleve ügyel az akku élettartamának meghosszabbítására.

Kerekes Szabolcs Fotó: családi

Kerekes Szabolcs azt javasolja, nézzünk meg a neten afrikai szemétégetőkről készült videófelvételt. Tábortűzre dobják a műanyag borítású elektromos eszközöket, amik a világ gazdagabb részéről kerültek hozzájuk, azért, hogy az elégésük után megmaradó nemesfémeket, fémanyagokat eladhassák. Rövid életű lesz, aki ilyet tesz, annyi káros anyagot lélegez be. S ha látjuk ezt, akkor szakértőnk szerint meggondoljuk, szükség van-e arra, hogy évente pénzt adjunk egy új okostelefonért, csak azért, mert piacra dobtak egy újabb változatot, gyorsabbat, jobb kamerával felszereltet. Nincs akkora különbség a korszerűbbek és a meglévők tudása között, ami napi használatuk során egy átlagember esetében érzékelhető lenne.