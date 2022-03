Az egész napos, játékos huszártoborzón az oktatók intenzív élményanyagot nyújtottak a gyerekeknek, népszerűsítve a huszárhagyományokat és azokat a későbbi ingyenes nyári táborokat, amelyek ötvözik a magyar lovaskultúra oktatását hittannal, drámapedagógiával, honvédelmi és hazafias neveléssel.

Az egynapos programon 16 általános iskolás korú, többek között helyi, pannonhalmai és Heves megyei gyermek vett részt. A huszárság történetéből vett példákat feldolgozó hittan és drámapedagógia az egész csapatot vonta be az interaktív tudás- és értékátadásba, míg a gyakorlati foglalkozások során a tanulók már négy történelmi huszárezred nevét viselő csoportban vándoroltak az oktatás forgószínpadszerűen egymást követő helyszínei között. A házigazda, a váristálló vezetője, Capári Róbert szerint az általános iskolás, felső tagozatosok korosztálya még fogékony, ugyanakkor kevesebb figyelmet kap a szülőktől, pedagógusoktól. Többen első alkalommal találkoztak lovakkal, mások már voltak lovas táborban is. Ezúttal fiúk részére szervezték a programot, azonban néhány lány is részt vett érdeklődőként. A tervek szerint később ők is belekóstolhatnak majd a lovas életbe.

A négy állomás egyikén a diákok ismerkedtek a lovakkal, gyakorolták a felülést és a lovon való mozgást futószár segítségével, és akinek voltak alapismeretei, az már akár önállóan is ügethetett Kovács Krisztina vezető oktató és három segítőjének felügyelete mellett. A másik helyszínen Klinger Tamás bemutatta a huszárviseletet, kiderült például, hogy mi az a kösöntyű és mi ellen véd. A harmadik állomáson, az istállóban Bosznai Tibor segítségével a lovakat, azok alapvető tulajdonságait ismerték meg a gyerekek a huszárezredek története mellett. Megtudták, hogy mi a különbség a szürke, a sárga és a pej között, mitől keselylábú egy ló. A negyedik helyen gyakorolták a műlóról való leesést és az önvédelmet. Ott Suba Ferenc, a lovaskultúra-egyesület elnöke, a program ötletgazdája oktatott.

Amint lapunknak elmondta, a cél a gyerekek értékközpontú nevelése, amihez a lovarda kiváló keretet ad. – Gyors, intenzív élményanyag-átadással lehet a mai világan megfogni ezt a korosztályt, terveink szerint minden megyében tartunk a figyelemfelkeltő, egynapos képzést a helyi adottságokhoz illeszkedő, például végvári vitéz vagy honfoglaló magyar tematikával. Ahogy Sümegen, úgy a többi helyszínen is képezzük az oktatókat a tanulók mellett, akik a helyi lovardákkal együtt hálózatot alkotva viszik tovább ezt a képzési módszert, reményeink szerint idővel szakkörként integrálódva a közoktatásba – mondta az ötletgazda és szponzor Suba Ferenc.

Az egyik helyszínen a lóról történő leesést gyakorolták a fiatalok

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Hozzátette, hogy az első helyszínként azért Sümeget választották, mert minden szempontból kiváló a történelmi város és a váristálló egy ilyen programhoz. Megtudtuk továbbá, hogy a másoddiplomások alkotta oktatói csapatból mindenki a munka mellett ült vissza az egyetemi padsorokba, majd adta fejét gyermektábor-szervezésre.

A nyáron tartott táborban mindannyian oktatóként és felügyelőként vettek részt. Az első nagy sikerű tábor tapasztalatai alapján 2022 első felében hétvégi továbbképző eseményeket tartanak, ahol a nyári táborok előkészítése mellett az SMH oktatógárdáját szeretnék bővíteni. Az első ilyen alkalmak egyike volt a sümegi. A Capári-lovarda korábban is teret adott az SMH alapításához köthető rendezvénynek. Nyáron már három tábor szerepel az alapítók tervei között, várják a visszatérő gyermekeket egy haladó szintű táborban, valamint a kezdőkre szintén számítanak, és külön női tábort is tartanának 2022-ben.

A nap végén a résztvevők játékos sorversennyel ismételték át a tanultakat.