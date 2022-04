1971-ben nyilvánították várossá Balatonfüredet, az ötvenedik évfordulót tavaly ősszel ünnepelte volna a város, de a koronavírus-járvány miatt elmaradt az esemény. Így a jubileumról április 23-24-én emlékeznek meg a városban.

Különleges programnak ígérkezik az 1971 májusában megrendezett I. Magyar Fodrászbajnokság megidézése. Az 51 évvel ezelőtti eseményre hivatkozva látványos, nyilvános fodrászversenyshow-t rendeznek ismét a városban. A 64. Nosztalgia Magyar Fodrász Bajnokság és Kiállítás két napon át zajlik majd a Balaton Szabadidőköz- pontban, sztárfodrász részvételével.

Két napra a városba költözik a balatoni gasztronómia színe-java is. A Vitorlás téren a Balatoni kör Kóstold körbe rendezvényén a régió legjobb borai és ételei közül lehet válogatni. A Tagore sétányon családi programokat szervez- nek, játszóház, gólyalábas ut- caszínház várja a gyerekeket. Felvonulást is rendeznek, zenészek, hagyományőrzők, néptáncosok és a fodrászverseny modelljei részvételével.

A hangulatról az Alma együttes, a 100 Folk Celsius, Rutkai Bori Bandája, és az ABBA Tribute Show is gondoskodik. A hétvégén a városba látogatnak a testvértelepülések delegációi, a németországi Germeringből, a finnországi Kouvolából, a romániai Kovásznából és a horvátországi Opatijából, és részt vesznek az ünnepi testületi ülésen.

A részletes programról a város honlapján lehet olvasni.