Szerkesztőségünk minden évben – a járvány idején és annak elmúltával is – fontosnak tartja, hogy emléket adjon a középiskolák végzős diákjainak, szüleiknek, családtagjaiknak, pedagógusoknak. Tavaly, tavalyelőtt elmaradtak a ballagások, idén azonban a hétvégén megtartják azokat, a végzős diákokat mi úgy ünnepeljük, mint az előző években. A megye és a városok vezetői búcsúztatják őket, biztatják a kemény munkára, az életen át tartó tanulásra, a bátor indulásra.

Nemcsak a család, a polgármesterek, de mi is büszkék vagyunk rájuk, szeretnénk nekik egy ajándékot átnyújtani. Vén Diák mellékletünkben idén is bemutatjuk megyénk végzős diákjait, akik életük egyik nagy megmérettetésére készülnek. A kiadvány olyan emlék számukra, amit évek, évtizedek múltán is elővehetnek majd. Az érettségi írásbeli vizsgák május 2-án, hétfőn kezdődnek, a Vén Diák melléklet is ekkor jelenik meg. Lapunk előfizetői megkapják, a vásárlók az újságárusoknál kereshetik, a készlet erejéig kapható.