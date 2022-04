A látogatás apropóját az adta, hogy az ovisok most tanultak a különböző közlekedési eszközökről, tudtuk meg Balogh Ákostól, az lhsn.hu (ami egy katonai helikopteres szakportál) internetes oldal hagyományőrzőjétől, aki elmondta azt is, hogy a gyerekek nagyon várták a találkozást a Laczkó Dezső Múzeum Tanulmányi Raktárában „pihenő” egykori harci géppel.

A kíváncsi apróságok a vonatok és buszok után most a helikopter működését ismerhették meg, és azt is megtudhatták, hogy ilyen Mi–24-es forgószárnyasokkal védik a magyar katonák hazánk biztonságát, békéjét. A kicsik nagyon érdeklődőek voltak, nem is csoda, hiszen felvehettek eredeti pilótasisakot, és belakhatták a fülkéket is.