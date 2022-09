– Kisgyermekkel, kutyákkal nem egyszerű az utazás, és tulajdonképpen miért is tennénk? – kínál hellyel a fiatal pár egy arborétumnak is beillő kis kertben Veszprémben. Azt mondják, szerintük egy karibi út árának töredékéből teremtették meg a karibi hangulatot saját otthonukban. Mindketten szeretik a nem hivalkodó, szép lakást, imádják a növényekkel teli környezetet, és még a koronavírus-járvány ideje alatt alakították ki otthonukat oly módon, hogy természeti környezetben éljenek, és minél többet tudjanak friss levegőn tartózkodni. Így a kis kertet, amelyet gyékénnyel kerítettek körül, így téve meghittebbé, ültettek, illetve kitettek növényeket, köztük banánfákat, örökzöldeket, illetve sok virágot, a hangulatot jakuzzival, grillsütővel is fokozták, hogy élvezték a friss levegőt, a nyarat, a napsütést, a szabadban elkészített ételt.

A kertben Krisztina apró, természetes hatású díszekkel is szívesen feldobja a látványt, a kisgyermek kedvéért egy-egy szélforgóval, kis figurákkal, a különleges hangulatért pedig az asztalon mécsesekkel, ízléses tányéralátétekkel. A fiatal nő úgy fogalmaz, hogy a kevesebb és egyszerűbb mindig több és elegánsabb hatást kelt, ők mindenben ezt vallják. Másfelől kedvelt passziója a virágokkal, növényekkel való bíbelődés. Állítja, éreznek, lelkük van, sokkal szebbek, ha érzik az ember szeretetét, a törődést. A kerti elfoglaltságra kitűnő alkalom az is, amikor kisfia délután alszik, mert ilyenkor szépíti, rendezi környezetüket, a kertet. Úgy mondják, ilyen körülmények között egyáltalán nem érezték nyomasztónak a bezártságot a járvány ideje alatt sem, és a friss levegő sem maradt ki az életükből. Ha a nappali ajtaját eltolják, a helyiség tulajdonképpen egybenyílik a kis kerttel, ami tavasztól őszig páratlan hangulatot teremt, a látványt pedig tovább fokozza a velük szemben lévő erdő. Ők télen is gyakran mennek ki a kis kertbe, mert szerintük a szabadtéri főzésnek, grillezésnek nincs párja, és ez akkor sem maradhat ki az életükből.

A növények, virágok meghálálják a szeretetet Fotó: Kovács Erika



Közben megszületett kisfiuk, Danika, és szóba sem jött, hogy elutazzanak valahova hosszabb időre. Időnként legfeljebb Balatonfüreden sétál egy nagyot a család a kiskutyákkal. Azt mondják, ők boldogok attól, hogy itt élhetnek, ebben a kivételesen szép környezetben, a legapróbb dolgoknak is tudnak örülni, és szívesen térnek vissza saját otthonukba, a kis paradicsomba. Értékelik, gyönyörködnek abban, amit a kis területen, saját erejükből létrehoztak, és a növények, virágok meghálálják a szeretetet, a törődést, amit tőlük kapnak. – A gyermek kicsi, itt vannak a kutyák, úgyhogy maradtunk ezen a nyáron is itthon – jegyzi meg a fiatal pár, Krisztina és Zoltán. Ismét kialakították kis kerti oázisukat, amelyet imádnak. Kedvenc növényeikről elmondják, az első banánokat még három évvel ezelőtt vették, és már virágot, termést is hoztak, apró banánok díszlettek a fákon, de sajnos nem értek be, mert az itteni időjárás ehhez nem kedvező. Érdekes látványt nyújtott, ahogy a növény szaporodott, sok csemetét hozott maga körül. Közben alaposan utánajártak annak, milyen gondozást igényelnek ezek a fák.

A kis Dani imád lubickolni a jakuzziban Fotó: családi



Amikor eljön a tél, levágják az összes levelüket, majd a megmaradt törzseket, amelyek körülbelül két-három métereresek. Téliesítik azokat, körbetekerik kőzetgyapottal és a legvégén fekete fóliával. Majd április környékén leveszik a télikabátjukat, akkor kapnak egy kis műtrágyát és sok vizet. Ezután hetek alatt újra tele lesznek levéllel. A rendszeres locsolás alapvető, nagyon gyorsan nőnek a trópusi fák, nyár végére elérhetik akár a hat-hét métert is. A kis kertben helyet kapott egy jakuzzi is, a fürdőzés, az igazi nyári hangulat kedvéért. A kis Dani imád lubickolni benne, természetesen mindig vele tart valamelyik szülője. A nyári napokon reggelente sarkig kitárták az ajtókat, így tulajdonképpen a saját nappalijában is már a természetben érezheti magát a család. Amit kellett, leárnyékoltak, így a hőségben is kellemes környezetben tölthették el a szabadban az időt. Az ebéd grillen készült, vagy gázzal működő kondérban. – Nincs annál kellemesebb, mint amikor az ember egy kiadós és finom ebéd után, amit a saját kis kertjében készít el, elnyújtózva a saját banánfája alatt elszív egy finom kubai szivart – nyugtázza Zoltán, aki barátja révén jut hozzá az említett különlegességhez.