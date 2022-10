A bringások 65 kilométert tettek meg, 600 méteres szintkülönbséggel. A túrán 340-en vettek részt, sokan érkeztek az Alföldről és külföldről is. Jöttek baráti társaságok, családok és egyéni bringások is.

- A túra rendkívül jó hangulatban, kitűnő időjárási körülmények között telt, és szerencsére nem történt semmilyen probléma, mindenki épségben célba ért. A rendőrség és a polgárőrség biztosította az út egy részét, amikor a bringások nem a kerékpárúton tekertek - mondta el Harangvölgyi András.

A sportrendezvény tombolasorsolással ért véget a sportcsarnokban, a szerencsés nyertes egy krossz-túrakerékpárt nyert.

A főszervező arról is beszélt, hogy ezzel a sportprogrammal kapcsolódnak a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 programjához, miszerint alapvetőnek tekintik a zöld környezetet, azaz a környezetkímélő és egészséges közlekedést.