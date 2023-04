– Nagyon szeretek vezetni, és a környéket jól ismerem – magyarázta el a gépkocsivezetőként dolgozó Pej József, miért tudják közreműködésével rendre lerövidíteni a tűzoltók a káresemények felszámolásának idejét. Főként ugyanis ezt emelték ki méltatásában, ebben ügyes, ezzel járul hozzá bajtársai sikeres munkájához.

A zirci tűzoltósághoz 2017-ben vették fel, kezdetben beosztott tűzoltóként szolgált. Az elméleti szakmai tudást és a kellő gyakorlati tapasztalatot megszerezve, majd ezekből sikeres vizsgát téve 2018 óta ül az ismerős piros gépjármű volánjánál. Folyamatosan képezte magát, így sokféle feladatra bevethető a Zirci Önkormányzati Tűzoltóságnál: megszerezte a kezelői jogosultságot több szakmai kisgépes eszközre, elvégezte a beosztás betöltéséhez szükséges önkormányzati tűzoltóiskolát. Több esetben a járművek kisebb javításaiban is részt vesz, máshol megszerzett tudását, tapasztalatát hasznosítja a tűzoltólaktanyában. S kiemelkedő káresemények felszámolásakor önként jelentkezett és vonult a feladatul megszabott helyszínekre, bizonyítva hozzáértését, elhivatottságát.

A gratulációk közepette szólítottuk meg, mosolyogva mondta: ő nem a szavak embere. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a másokon segítés miatt szereti szakmáját, izgalmasnak tartja, mert soha nem lehet tudni, a következő napon milyen kihívás vár rájuk. Pej József a szavak helyett tettrekészségével felel a váratlan pillanatokra. Nemcsak a gyors kiérkezések és a káresemények felszámolásához szükséges idő megrövidítése miatt szeretik őt, hanem azért is, mert humorérzékével az eseménymentes időkben mindig megtalálja a lehetőséget, hogy vidámabbá tegye a szolgálati napot. Szabadidejében lovagol, ezt gyermeke szerettette meg vele.

A súlyosabb balesetek persze benne is mély nyomot hagytak, nem szívesen beszél ezekről, sajnos ez is a hivatással jár, szembe kell nézni időnként a szörnyűségekkel, de mindig azért kelnek útra a bajtársakkal, hogy a lehető legtöbb emberi életet, anyagi javat megmentsék. „Példás magatartást tanúsít, személyiségében egy nyugodt, megbízható, családcentrikus embert lehet megismerni. Önzetlenül szeret másoknak segíteni, a szakmához való hivatástudatát pedig már többször bizonyította” – hangzott el Pej József méltatásában. Munkatársai, családja is ott volt mellette, amikor átvette elismerő oklevelét.