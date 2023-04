Csütörtökön a közgáz és az ipari egy-egy tablóját is megnézhették már az érdeklődő járókelők. Nem vagyunk ünneprontók, sőt – mi is voltunk gimisek – , de bizony a tabló árak is alaposan megugrottak, nem csak a tojásé és a vajé... A világhálót böngészve, és ajánlatokra vadászva találtuk, hogy egy 70×100 centiméteres akcióban 39 990 forint, amiben benne van a tabló keretezése, üvegezéssel, fotó nyomtatással együtt. Apró gond, ha az osztály létszáma és a tanári kar összesen több, mint 25 személy, mert ez az ár csak ennyi ember szerkesztését tartalmazza. Minden további személyre ezer forint plusz költséget számolnak fel.

Az ipari tablója Fotó: Juhász-Léhi István

Visszatérve a két veszprémi tablóra: szerintünk a közgázé a merészebb kinézetű, ám persze ez nem jelent semmit. Egyébként mindkét jelentős múltú iskolában vannak régi tablók, mi két 70 éves iparis tablót is fotóztunk korábban, íme:

Az egykori vegyipari technikum, az ipari elődjének végzősei 70 éve Fotó: Juhász-Léhi István