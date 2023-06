Édesanyám – némi túlzással –, ha meglátott egy aprócska szabad területet, azonnal bevetette vele. Ez aztán öröklődött. Szeretjük na, az elrakástól a levesig. Néha olvasgatok is kedves konyhakerti növényünkről. Nemrég megtudtam például, hogy az ipari mezőgazdaságban használnak borsókombájnt is. A szerkezet leválasztja a hüvelyeket a szárról, majd kicsépeli azokat, és már ömleszti is a szemeket a teherautóra. Kiderült az is, hogy a legújabb gasztrosznob agymenés a könnycsepp alakú borsó. Kézzel kell szüretelni, és el kell találni a pillanatot, amikor még zsengék a borsószemek, majd egyenként kell kiszedni a héjukból. Kilónkénti ára 300 euró. Már megint nem tudtam, hogy milliomos vagyok.