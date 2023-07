Amberger Dániel várkapitány átérezte a gyíkot hajkurászók bánatát és megkérte a cseszneki fémszobrászt, készítsen egyet. Ahogy a többi művét, újabb remek alkotását is hulladékból állította össze Rónaszéki Zoltán és úgy rögzítette az óratoronyra, hogy kukucskálva láthassa az erődítmény központi, azaz palotarészét. Csavarokból, kanalakból áll többek közt, élethű a formája. Már pár túrázó észrevette, kedvezőek a visszajelzések, a kivitelezést, a kreativitást dicsérték. A várkapitánytól azt szintén megtudtuk, hogy a barokk óratornyot a vár utolsó nemesi tulajdonosai, az Esterházyak építtették, és az új szobor ennek olyan részére került, amit direkt az eredetitől eltérő színű téglával pótoltak ki a helyreállításakor, amikor megoldották, hogy ne dőljön le. Így a fémgyík felhelyezése során középkori kövek nem sérültek meg és könnyebb is volt így a rögzítés megoldása.

– Név is kellene a gyíkunknak – jutott eszembe és nem volt olyan határozott elképzelésem, mint a manópárnál. A manószobraink ugyanis nagyszüleimről kapták a nevüket, akik sokszor jöttek fel együtt a faluból a várba, ezért hívjuk őket Terikének és Karcsikának. A napozó gyík esetében látogatóink ötleteire számítunk. Egy feltétele van a névadásnak, hogy csak magyar keresztnévről vagy becenévről lehet szó. Augusztus elején kisorsoljuk a nyertes javaslatot – mondta el Amberger Dániel. A névjavaslatokat július 31-ig le lehet adni a várban, papírdarabra felírva, el lehet juttatni a vár digitális elérhetőségeire és olvasóink lapunknak is elküldhetik azokat a [email protected] e-mail-címre. Azt is kérik a vár munkatársai, hogy a névadók adják meg saját nevüket, elérhetőségüket, hogy értesíteni tudják azt, akinek a szerencse kedvez.