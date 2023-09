Nemrégiben az év fajait mutattuk be az az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának segítségével, most szintén a zirci intézmény munkatársainak közreműködésével az év ásványával, nyersanyagával és ősmaradványával folytatjuk a sort.

Az antimonit lett 2023-ban az év ásványa. Az antimon legfőbb érce, magmás eredetű hidrotermás ércesedésekben gyakori. Jellegzetes hidrotermás ásvány. Az egyik legrégebben ismert antimonérc, amit Plinius író, polihisztor időszámításunk szerint 77-ben megjelent Naturalis Historia monográfiájában stibiumnak nevezett el. Innen a vegyjele: Sb. Kristályai változatos formákat vehetnek fel, leggyakoribb a tűs. Minden idők legnagyobb kristályait Japánból, Shikohu szigetéről ismerjük, a helyben karvastagságú kristályait kerítésépítésre is használták. Léteznek önálló antimontelérek is, illetve fiatal arany-ezüst formáció teléreiben is megtaláljuk.