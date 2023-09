A tájékoztatás szerint emellett számos izgalmas, kreatív élményt kínáló felfedezőjátékkal is találkozhatnak az érdeklődők. Kaposvár várostörténeti kvízzel, Tata borkóstolós naplemente túrával csábít, Zalaegerszeg többek között kulturtúrával, Siófok pedig városmegismerő kódfejtő sétával készül, Nyíregyháza pedig városnéző élménytúrával.

Sok helyen edukációs programokat is tartanak.

A tapolcai Tourinform a helyi turizmus szakos középiskolások számára tart bemutató órát választott szakmájukról, Kiskörén nyolcadikosok vehetnek részt a vízlépcső és a hallépcső vezetett túráján.

A gyulai Tourinform pedig a település szállásadói számára tart városnézést szolgáltatói szemmel, hogy a későbbiekben élményszerűbben ajánlhassák vendégeiknek a fürdőváros érdekességeit.

A közleményben idézték Molnár Anitát, az MTÜ tourinform koordinációjának vezetőjét, aki elmondta: "A turizmusban dolgozók fontos küldetése, hogy kifejezzék Magyarország és azon belül a térség iránt érzett szeretetüket is, amelyre a turizmus világnapjára időzített tematikus programok kiválóan alkalmasak. A világnap pedig remek apropója annak, hogy a települések mélyebb megismerésére, turisztikai kincseinek felfedezésére ösztönözzék a turistákat, sőt akár a helybelieket is. A kezdeményezés mindemellett jó alkalom arra is, hogy a helyi szolgáltatók is megélhessék, hogy büszkék településükre, mindezzel megerősítve városuk turizmusbarát arculatát".